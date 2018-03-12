Олег Ланин и Александр Соболев вызваны в молодежную сборную России по футболу

Полузащитник "Крыльев" Олег Ланин и форвард команды Александр Соболев получили вызов в молодежную сборную России (U-21), которая с 19 по 28 марта проведет учебно-тренировочный сбор и два выездных матча в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы.
23 марта в Скопье россияне сыграют со сборной Македонии. 27 марта также в гостях сборная России проведет игру с Гибралтаром, сообщает официальный сайт "КС".
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