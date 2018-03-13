Дарья Касаткина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина обыграла американку Слоан Стивенс в матче третьего круга турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе со счетом 6:4, 6:3, сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Касаткина сделала четыре брейк-пойнта (80% реализации) и всего один раз отдала свою подачу.

Следующей соперницей Дарьи станет вторая ракетка мира - датчанка Каролина Возняцки.

Напомним, благодаря успешному выступлению в Индиан-Уэллсе и вылету Светланы Кузнецовой в первом круге 9 марта Дарья Касаткина впервые в своей карьере станет первой ракеткой России.