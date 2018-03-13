В Самаре пройдет областная общественная акция "Россия - Крым: вместе навсегда!"

В воскресенье, 18 марта, по инициативе Самарского союза молодежи на площади имени В.В.Куйбышева в Самаре состоится областная общественная акция "Россия - Крым: вместе навсегда!", посвященная четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.
С 20:00 на центральной сцене площади имени Куйбышева начнется праздничная программа, посвященная историческому событию, с участием самарских вокально-инструментальных и танцевальных групп (группы "Беллини", "Фернандос Бэнд", "Кирилл да Марья", "Нью Фейс"и др.) и выступлением диджеев BIRD и Alexey Manuilov.
С 20:00 до 21:00 участники общественной акции, зарегистрированные в мобильном приложении "Точка роста", смогут поставить отметку (чек-ин) на интерактивной карте. И каждый 50-й отметившийся получит приз - портативную зарядку.
Важным событием общественной акции станет старт пятой межрегиональной добровольческой акции "Мы вместе!" Эта акция проходит ежегодно по инициативе Самарского центра развития добровольчества при поддержке Сакской районной государственной администрации в Республике Крым.
В 21:30 участников общественной акции поздравят официальные лица и почетные гости. Завершит общественную акцию праздничный фейерверк.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.