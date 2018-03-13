В Самаре пройдет областная общественная акция "Россия - Крым: вместе навсегда!"

В воскресенье, 18 марта, по инициативе Самарского союза молодежи на площади имени В.В.Куйбышева в Самаре состоится областная общественная акция "Россия - Крым: вместе навсегда!", посвященная четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.

С 20:00 на центральной сцене площади имени Куйбышева начнется праздничная программа, посвященная историческому событию, с участием самарских вокально-инструментальных и танцевальных групп (группы "Беллини", "Фернандос Бэнд", "Кирилл да Марья", "Нью Фейс"и др.) и выступлением диджеев BIRD и Alexey Manuilov.

С 20:00 до 21:00 участники общественной акции, зарегистрированные в мобильном приложении "Точка роста", смогут поставить отметку (чек-ин) на интерактивной карте. И каждый 50-й отметившийся получит приз - портативную зарядку.

Важным событием общественной акции станет старт пятой межрегиональной добровольческой акции "Мы вместе!" Эта акция проходит ежегодно по инициативе Самарского центра развития добровольчества при поддержке Сакской районной государственной администрации в Республике Крым.

В 21:30 участников общественной акции поздравят официальные лица и почетные гости. Завершит общественную акцию праздничный фейерверк.