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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Абоненты Ростелекома могут получить бонусы за онлайн-покупки благодаря проекту с admitad

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря партнерству с admitad в программе лояльности Ростелекома появилась возможность получать бонусы компании за покупки в более чем 60 популярных онлайн-магазинах - партнерах сети, включая Lamoda, "М.Видео", "Спортмастер", ЛитРес, Media Markt и многие другие.

С каждых 100 рублей, потраченных в онлайн-магазине, клиентам Ростелекома начисляются бонусы компании. Для получения бонусов за онлайн-покупки необходимо:

  • авторизоваться в Едином личном кабинете абонента Ростелекома;
  • найти ссылку и перейти по ней на сайт интересующего магазина;
  • сделать заказ и оплатить покупку.

Федеральная программа лояльности "Бонус" предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами Ростелекома. Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты Ростелекома. Так, абоненты Интерактивного ТВ смогут в обмен на бонусы смотреть фильмы из "Видеопроката", подключить пакеты телеканалов и сервис "Управление просмотром". Интернет-пользователи имеют возможность получить скидки на оплату услуги или, например, активировать подписку на антивирусы. Пользователи телефонии могут воспользоваться дополнительными минутами разговоров.

В зависимости от количества накопленных бонусов каждому участнику программы присваиваются статусы "Базовый", "Стандартный", "Привилегия" и "VIP", предоставляющие различные привилегии при обмене бонусов на подарки.

Начисление бонусов производится ежемесячно всем участникам программы в зависимости от общей стоимости оказанных услуг. У абонентов есть возможность получить дополнительные бонусы за пополнение лицевого счета на сумму свыше 1000 рублей, заполнение анкеты участника программы "Бонус", участие в опросах и специальных акциях, подписку на группы Ростелекома в социальной сети "ВКонтакте", а также в день рождения участника.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе "Программа "Бонус" Единого личного кабинета абонента Ростелекома. С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте bonus.rt.ru.

Компания admitad успешно развивает программы лояльности, опираясь на солидный пул ведущих интернет-магазинов и налаженный процесс интеграции партнеров (включая API и гарантии выплат).

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

Oleg Zalyalov 14 февраля 2018 05:41 Сотрудники ж/д вокзала Самары пройдут специальную подготовку в преддверии ЧМ-2018

А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Фото на сайте

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

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