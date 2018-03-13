Абоненты Ростелекома могут получить бонусы за онлайн-покупки благодаря проекту с admitad

Благодаря партнерству с admitad в программе лояльности Ростелекома появилась возможность получать бонусы компании за покупки в более чем 60 популярных онлайн-магазинах - партнерах сети, включая Lamoda, "М.Видео", "Спортмастер", ЛитРес, Media Markt и многие другие.

С каждых 100 рублей, потраченных в онлайн-магазине, клиентам Ростелекома начисляются бонусы компании. Для получения бонусов за онлайн-покупки необходимо:

авторизоваться в Едином личном кабинете абонента Ростелекома;

найти ссылку и перейти по ней на сайт интересующего магазина;

сделать заказ и оплатить покупку.

Федеральная программа лояльности "Бонус" предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами Ростелекома. Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты Ростелекома. Так, абоненты Интерактивного ТВ смогут в обмен на бонусы смотреть фильмы из "Видеопроката", подключить пакеты телеканалов и сервис "Управление просмотром". Интернет-пользователи имеют возможность получить скидки на оплату услуги или, например, активировать подписку на антивирусы. Пользователи телефонии могут воспользоваться дополнительными минутами разговоров.

В зависимости от количества накопленных бонусов каждому участнику программы присваиваются статусы "Базовый", "Стандартный", "Привилегия" и "VIP", предоставляющие различные привилегии при обмене бонусов на подарки.

Начисление бонусов производится ежемесячно всем участникам программы в зависимости от общей стоимости оказанных услуг. У абонентов есть возможность получить дополнительные бонусы за пополнение лицевого счета на сумму свыше 1000 рублей, заполнение анкеты участника программы "Бонус", участие в опросах и специальных акциях, подписку на группы Ростелекома в социальной сети "ВКонтакте", а также в день рождения участника.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе "Программа "Бонус" Единого личного кабинета абонента Ростелекома. С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте bonus.rt.ru.

Компания admitad успешно развивает программы лояльности, опираясь на солидный пул ведущих интернет-магазинов и налаженный процесс интеграции партнеров (включая API и гарантии выплат).