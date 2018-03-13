Плюсовые температуры воздуха в Самарской области ожидаются не раньше 27 марта

Плюсовые среднесуточные температуры воздуха в Самарской области ожидаются в период с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.
Пока же в регионе перекрываются абсолютные минимумы температуры воздуха. По словам начальника отдела метеопрогнозов Приволжского УГМС Татьяны Кожевниковой, подобные низкие температуры воздуха (-25…-30°С) были зафиксированы 10-13 марта только в 1948, 1956, 1960, 2012 годах.
"Погоду Самарской области в эти дни определяли гребни антициклонов, сформировавшиеся в холодном арктическом воздухе северных широт. Минимальные температуры воздуха в ночные часы достигали местами 33 градусов мороза", - отметила Татьяна Кожевникова.
Что касается ближайших дней, то, по прогнозам синоптиков, 14-15 марта ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный 5-12 м/с, температура воздуха ночью -13…-21°С, местами -22…-27°С, днем -3…-9°С.
16 марта облачно с прояснениями, небольшой и умеренный снег, слабая метель, ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, температура воздуха ночью -5…-10°С, днем +1…-4°С.
В целом, по сведению Гидрометцентра России, во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 4°С ниже средних многолетних значений.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html