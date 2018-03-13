Плюсовые температуры воздуха в Самарской области ожидаются не раньше 27 марта

Плюсовые среднесуточные температуры воздуха в Самарской области ожидаются в период с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.

Пока же в регионе перекрываются абсолютные минимумы температуры воздуха. По словам начальника отдела метеопрогнозов Приволжского УГМС Татьяны Кожевниковой, подобные низкие температуры воздуха (-25…-30°С) были зафиксированы 10-13 марта только в 1948, 1956, 1960, 2012 годах.

"Погоду Самарской области в эти дни определяли гребни антициклонов, сформировавшиеся в холодном арктическом воздухе северных широт. Минимальные температуры воздуха в ночные часы достигали местами 33 градусов мороза", - отметила Татьяна Кожевникова.

Что касается ближайших дней, то, по прогнозам синоптиков, 14-15 марта ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный 5-12 м/с, температура воздуха ночью -13…-21°С, местами -22…-27°С, днем -3…-9°С.

16 марта облачно с прояснениями, небольшой и умеренный снег, слабая метель, ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, температура воздуха ночью -5…-10°С, днем +1…-4°С.

В целом, по сведению Гидрометцентра России, во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 4°С ниже средних многолетних значений.