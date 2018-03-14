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Общество

Самарцы сняли тестовый пуск трамвая до стадиона "Самара Арена"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером во вторник, 13 марта, по новой трамвайной линии от ул. Ташкентской до стадиона "Самара Арена" раньше запланированного срока прошел первый - тестовый - трамвай.

Фото: предоставлено очевидцем

Он начал движение от ул. Ташкентской, проехал по тоннелю вдоль Московского шоссе, прошел по разворотному кольцу и вернулся обратно.

В распоряжении портала "Волга Ньюс" оказалось видео с тестового пуска.

Напомним, работы по строительству трамвайной ветки до "Самара Арены" начались в мае 2017 года. Срок окончания строительства - весна 2018 года. Протяженность трамвайной линии составляет 2,2 км двухпутного пути.

Контракт на строительство новой трамвайной линии стоимостью 741 млн руб. в апреле 2017 г. выиграло АО "ВТС Метро" (принадлежит Сергею Натальчуку). Контракт на 235 млн руб. на строительство путепровода для проезда трамваев под ул. Дальней был заключен с ООО "Самаратрансстрой". Здесь строительство на условиях субподряда также ведет АО "ВТС Метро".

Проект реконструкции трамвайной линии включает в себя также возведение трех новых тяговых подстанций мощностью 9 тыс. кВт и строительство диспетчерского пункта площадью 310 кв. м на разворотном кольце.

Гид потребителя

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Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

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Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Вербин 25 февраля 2018 05:26 Штрафы за незаконную торговлю раками и рыбой хотят увеличить

А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...

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На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

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