Самарцы сняли тестовый пуск трамвая до стадиона "Самара Арена"

Вечером во вторник, 13 марта, по новой трамвайной линии от ул. Ташкентской до стадиона "Самара Арена" раньше запланированного срока прошел первый - тестовый - трамвай.

Он начал движение от ул. Ташкентской, проехал по тоннелю вдоль Московского шоссе, прошел по разворотному кольцу и вернулся обратно.

В распоряжении портала "Волга Ньюс" оказалось видео с тестового пуска.

Напомним, работы по строительству трамвайной ветки до "Самара Арены" начались в мае 2017 года. Срок окончания строительства - весна 2018 года. Протяженность трамвайной линии составляет 2,2 км двухпутного пути.

Контракт на строительство новой трамвайной линии стоимостью 741 млн руб. в апреле 2017 г. выиграло АО "ВТС Метро" (принадлежит Сергею Натальчуку). Контракт на 235 млн руб. на строительство путепровода для проезда трамваев под ул. Дальней был заключен с ООО "Самаратрансстрой". Здесь строительство на условиях субподряда также ведет АО "ВТС Метро".

Проект реконструкции трамвайной линии включает в себя также возведение трех новых тяговых подстанций мощностью 9 тыс. кВт и строительство диспетчерского пункта площадью 310 кв. м на разворотном кольце.