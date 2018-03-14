Самарцы сняли тестовый пуск трамвая до стадиона "Самара Арена"

Вечером во вторник, 13 марта, по новой трамвайной линии от ул. Ташкентской до стадиона "Самара Арена" раньше запланированного срока прошел первый - тестовый - трамвай.
Он начал движение от ул. Ташкентской, проехал по тоннелю вдоль Московского шоссе, прошел по разворотному кольцу и вернулся обратно.
В распоряжении портала "Волга Ньюс" оказалось видео с тестового пуска.
Напомним, работы по строительству трамвайной ветки до "Самара Арены" начались в мае 2017 года. Срок окончания строительства - весна 2018 года. Протяженность трамвайной линии составляет 2,2 км двухпутного пути.
Контракт на строительство новой трамвайной линии стоимостью 741 млн руб. в апреле 2017 г. выиграло АО "ВТС Метро" (принадлежит Сергею Натальчуку). Контракт на 235 млн руб. на строительство путепровода для проезда трамваев под ул. Дальней был заключен с ООО "Самаратрансстрой". Здесь строительство на условиях субподряда также ведет АО "ВТС Метро".
Проект реконструкции трамвайной линии включает в себя также возведение трех новых тяговых подстанций мощностью 9 тыс. кВт и строительство диспетчерского пункта площадью 310 кв. м на разворотном кольце.
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...