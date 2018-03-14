Разыскиваемые жительницы пос. Управленческий найдены в Оренбуржье

Две жительницы пос. Управленческий, Юлия Федотова и Елизавета Лапшинская, которые ушли из дома 9 марта, найдены, сообщает ДПСО "Лиза Алерт".
Полицейские обследовали крупные торговые центры, чердаки и подвалы в районе проживания женщин, развлекательные заведения города, а также вели работу среди друзей и родственников и проводили иные оперативно-разыскные мероприятия.
По информации orenday.ru, девушки уехали в Оренбургскую область. Причиной молчания могли стать угрозы в адрес одной из них.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?