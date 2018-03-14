Разыскиваемые жительницы пос. Управленческий найдены в Оренбуржье

Две жительницы пос. Управленческий, Юлия Федотова и Елизавета Лапшинская, которые ушли из дома 9 марта, найдены, сообщает ДПСО "Лиза Алерт".

Полицейские обследовали крупные торговые центры, чердаки и подвалы в районе проживания женщин, развлекательные заведения города, а также вели работу среди друзей и родственников и проводили иные оперативно-разыскные мероприятия.

По информации orenday.ru, девушки уехали в Оренбургскую область. Причиной молчания могли стать угрозы в адрес одной из них.