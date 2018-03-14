На конкурс "Вместе в цифровое будущее" пришло 16 работ самарских журналистов

Более 100 работ поступило от журналистов и блогеров Поволжья на VII конкурс "Вместе в цифровое будущее", организатором которого выступает Ростелеком в партнерстве с NOKIA.

Автором сотого материала "Пензенские программисты изобрели хайпометр" стала журналист информационного агентства "Пенза-Пресс" Галина Попова. В своем материале она рассказывает о приложении, способном определять уровень хайповости фотографий. Специальная программа разработана молодыми ребятами на IT-марафоне "Hack day" всего за 48 часов и позволяет достоверно оценивать уровень популярности аккаунта в Инстаграме без учета накруток.

От Самарской области на конкурс поступило 16 работ. За право стать победителем в спецноминации "Интернет вещей" будут бороться пятеро представителей губернии. Интернет-СМИ региона представили на суд жюри шесть статей и обзоров на тему цифровой реальности. Две работы выдвинуты от печатных СМИ и три - от радио "Bussines-FM".

"Понятие цифровизации уже давно вышло за границы первичного понимания этого термина. Сегодня она охватывает все отрасли, все виды бизнеса и даже повседневную жизнь обывателя. Конкурс "Вместе в цифровое будущее" собрал наиболее интересные и яркие работы, которые показывают, насколько масштабен этот процесс. Я уже не в первый раз участвую в конкурсе Ростелекома. Это всегда волнительно и интересно", - рассказала корреспондент газеты "Самарское обозрение" Татьяна Анзонгер.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.SMI.rt.ru до 30 марта 2018 года. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального - в июне. Победители конкурса отправятся в декабре 2018 года в Финляндию в штаб-квартиру партнера конкурса - компании Nokia.