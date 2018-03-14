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Транспорт и связь Экономика и бизнес

На конкурс "Вместе в цифровое будущее" пришло 16 работ самарских журналистов

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 100 работ поступило от журналистов и блогеров Поволжья на VII конкурс "Вместе в цифровое будущее", организатором которого выступает Ростелеком в партнерстве с NOKIA.

Автором сотого материала "Пензенские программисты изобрели хайпометр" стала журналист информационного агентства "Пенза-Пресс" Галина Попова. В своем материале она рассказывает о приложении, способном определять уровень хайповости фотографий. Специальная программа разработана молодыми ребятами на IT-марафоне "Hack day" всего за 48 часов и позволяет достоверно оценивать уровень популярности аккаунта в Инстаграме без учета накруток.

От Самарской области на конкурс поступило 16 работ. За право стать победителем в спецноминации "Интернет вещей" будут бороться пятеро представителей губернии. Интернет-СМИ региона представили на суд жюри шесть статей и обзоров на тему цифровой реальности. Две работы выдвинуты от печатных СМИ и три - от радио "Bussines-FM".

"Понятие цифровизации уже давно вышло за границы первичного понимания этого термина. Сегодня она охватывает все отрасли, все виды бизнеса и даже повседневную жизнь обывателя. Конкурс "Вместе в цифровое будущее" собрал наиболее интересные и яркие работы, которые показывают, насколько масштабен этот процесс. Я уже не в первый раз участвую в конкурсе Ростелекома. Это всегда волнительно и интересно", - рассказала корреспондент газеты "Самарское обозрение" Татьяна Анзонгер.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.SMI.rt.ru до 30 марта 2018 года. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального - в июне. Победители конкурса отправятся в декабре 2018 года в Финляндию в штаб-квартиру партнера конкурса - компании Nokia.

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Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

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А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Фото на сайте

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

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