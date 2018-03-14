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Культура

Хор Сретенского монастыря выступил в Самаре с новой программой "Россия: время, вперед!"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Назвать увиденное концертом, проектом, представлением язык не поворачивается. Это не просто музыка, не только великолепное пение и игра, хореография и акробатика - с помощью креативной видеографики, видеоинсталляции, светового шоу классика и современное искусство, прошлое и будущее оказались накрепко связанными в единое целое. Таков и был замысел - сердцем почувствовать, душой ощутить нераздельное единство времен, лиц и знаковых событий нашей тысячелетней истории. Хор Сретенского монастыря при поддержке НК "Роснефть" преподнес щедрый подарок жителям 22 городов присутствия компании!

Фото: Андрей Савельев

"Очищая песнями душу"

Гастрольные туры концертной программы "Россия: время, вперед!" начались в марте и завершатся в июне. В ней участвуют хор Сретенского монастыря, ансамбль "Терем-квартет", коллектив "ADIS", финалисты шоу "Голос", артисты театра и кино.

Это уже четвертый совместный проект Роснефти и одного из самых известных хоровых коллективов страны, выступавшего в 35 странах, на четырех континентах, в самых знаменитых и престижных залах. Постановки "Роснефть. Великой Победе посвящается", "Несвятые святые", "Романовы" с огромным успехом прошли в России в 2015, 2016 и 2017 годах.

Автор идеи концерта - художественный руководитель Хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила. Режиссер - Федор Степанов. В постановке участвуют талантливые артисты и исполнители из регионов присутствия компании.

Приглашения на этот удивительный концерт получили работники предприятий Роснефти, но и будущие нефтяники - учащиеся "Роснефть-классов", представители органов региональной и муниципальной власти, духовенства, общественности.

Казалось бы, хоровое пение и шоу - вещи несовместимые, но, оказывается, говорить о человеческих ценностях можно на любом языке, если это язык добра и надежды. Особенно сегодня, когда люди устали, закрываются, стараясь спрятаться от накопившихся проблем… Достучаться до них порой бывает сложно, и только музыке это подвластно. Она вовлекает нас в исторический водоворот концертом Сергея Рахманинова, Крещенскими и Пасхальными духовными песнопениями, русскими народными, казачьими песнями. И вот уже слушатели начинают улыбаться, подпевать. "Божественное пение! Душа очищается и уносится ввысь…", - перешептываются сзади.

Вспомнились строчки: "Так Россия спасает себя, очищая песнями душу".

Изменить этот мир к лучшему

Молодые исполнители поражают необычным прочтением всеми любимых песен, перед нами разворачиваются восемь самобытных полотен - от "Руси первозданной" до "Современной России", устремленной в будущее. Каждая картина - Душа, Вера, Путь, Полет, Подвиг, современная Россия, Любовь и Надежда - символически отражает судьбы и переживания людей. Каждая стихотворная строчка в исполнении актрисы Елены Захаровой, каждая песня, такая знакомая и родная, вдруг обретают осязаемый смысл.

Казалось бы, кто не знает "Майский вальс", "Подмосковные вечера" или "Белой акации гроздья душистые"? Песни живут уже несколько десятилетий, их поют и слушают и стар, и млад. Пережитые трагедии и славные страницы истории, Победа, научные достижения удивительно соединились в этих песнях. Они заставляют нас задуматься о человеческих ценностях, неподвластных времени, в нас пробуждается чувство гордости за свою землю, свою страну, свой народ.

Владыка Тихон сказал замечательную вещь: "Для многих поэтов и композиторов советская песня была продолжением молитвы". В те времена, когда нельзя было открыто выражать свои чувства, люди продолжали внутренние поиски и в песнях выражали свое отношение к миру, Богу и друг другу. "Собственно, ради этого художники и живут, и творят - чтобы как-то изменить этот мир".

Вы не замечали: когда поет хор, возникает осознание единства, общности - почти забытые ощущения духовного порыва, чувства локтя, одной идеи?!

"Без духовной составляющей никакую экономику не поднимешь", - как-то сказал на этот счет бывший певчий, а ныне худрук хора Сретенского монастыря Никон Жила.

Один автор литературного портала Проза.ру, работающего под эгидой Российского союза писателей, написал: "…У России есть цели, которых она, несомненно, достигнет, потому что это сильная страна. А в сильной стране - сильные люди. Я люблю Россию просто так, люблю такой, какая она есть на самом деле. Россия - моя великая Родина. Россия - красивое имя для моей Родины…". Я вспомнила об этом "Слове о России", когда хор Сретенского монастыря пел песню Александры Пахмутовой "Надежда".

… Как быстро пролетели три часа!

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