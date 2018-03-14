МегаФон обновил линейку тарифов "Включайся!"

МегаФон обновил тарифные планы своей главной линейки "Включайся!". Оператор представил клиентам расширенный список приложений, трафик на которые не тарифицируется, а также добавил в тарифы бесплатные подписки на популярные сервисы.

В мае 2017 года МегаФон представил линейку тарифных планов "Включайся!", ориентированную на потребности современных цифровых абонентов. Аналитика больших данных помогла оператору выстроить свое предложение для разных групп абонентов, использующих смартфон в первую очередь для того, чтобы говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях или смотреть видео. Названия тарифов соответствуют их наполнению, а бесплатный трафик на популярные сервисы позволяет пользоваться ими без оглядки на объем использованных данных.

12 марта МегаФон обновил тарифную линейку с учетом растущих потребностей абонентов в передаче данных: средний объем мобильного трафика на абонента в России по итогам 4 квартала 2017 года увеличился по сравнению с 4 кварталом 2016 года на 52%. В Самарской области этот показатель превысил 72%. В конце 2017 года половина новых абонентов оператора в регионе выбирали именно тарифы "Включайся!" Сейчас пользователи тарифной линейки "Включайся!" качают в среднем по 8 ГБ трафика в месяц. По итогам исследований предпочтений клиентов в тарифную линейку добавлены новые сервисы и приложения.

"Подобную работу не проводил ни один оператор в России, а возможно и в мире. Серьезный анализ "больших данных" позволяет нам предугадывать, чего хочет абонент, когда выходит в сеть, и выделить несколько типов пользования. Сегодня к тарифам "Включайся!" подключились более 10 млн абонентов. При этом 76% новых подключений в линейке приходится на "тяжелые" тарифы с большим объемом включенного трафика и серьезным набором услуг, то есть клиент ориентируются не на цену тарифа, а на определенный набор услуг, приложений и контента, который нужен именно ему, - комментирует Александр Фетисов, директор по маркетингу на массовом рынке компании "МегаФон". - Мы стремимся стать полноценным партнером для каждого клиента и удовлетворять его цифровые потребности в момент их возникновения. Обновление нашей тарифной линейки - очередной шаг в этом направлении".

Что изменилось в каждом из тарифов?

"Включайся! Пиши"

Абоненты обновленного тарифного плана "Включайся! Пиши" могут безлимитно пользоваться не только WhatsApp и Viber, как это было ранее, но также Facebook Messenger, Telegram, Snapcnat и "ТамТам". Неограниченный доступ к этим мессенджерам включен и во все остальные тарифы линейки. Пакет интернет-трафика на сторонние сервисы увеличивается и составит теперь 3 ГБ.

"Включайся! Слушай"

Помимо расширенного набора мессенджеров с нетарифицируемым трафиком, МегаФон обнуляет для пользователей тарифного плана "Включайся! Слушай" стоимость трафика на Apple Music и Radio Record. При этом объем трафика на остальные сервисы увеличивается с 12 до 15 ГБ.

"Включайся! Общайся"

К социальным сетям ВКонтакте, Facebook и Одноклассники, трафик на которые не тарифицировался еще в прежней линейке, теперь добавятся Instagram и Twitter. А пакет интернета увеличивается с 16 до 20 ГБ. Также перестает тарифицироваться трафик на дополнительные мессенджеры, как и в тарифе "Включайся! Пиши".

Для любителей просмотра видеоконтента в Интернете в линейке теперь представлены два тарифа - "Смотри" и "Смотри+".

"Включайся! Смотри"

Список безлимитных приложений на тарифном плане "Включайся! Смотри" пополнился за счет Rutube и Vimeo, а также дополнительными мессенджерами, как и в других тарифах обновленной линейки. Объем включенного трафика на сторонние сервисы также увеличится с 20 до 25 Гб.

"Включайся! Смотри+"

Это совершенно новый тариф линейки. В дополнение ко всем опциям, включенным в тариф "Включайся! Смотри", в стоимость этого тарифа уже включена подписка на "Амедиатеку". Теперь лучшие сериалы планеты можно смотреть бесплатно. Кроме того, тариф включает 30 Гб трафика на сторонние сервисы.

Подписка на "Амедиатеку" будет включена и в абонентскую плату тарифа "Включайся! Премиум", объединяющего основные достоинства всех остальных тарифов.

Всем клиентам тарифов линейки "Включайся!", использующих смартфоны и планшеты на Android, доступен мобильный антивирус ESET NOD32 с функцией "Антивор". Функция помогает в поисках украденного или потерянного устройства, позволяет определить его местоположение, удаленно заблокировать доступ, включить звуковой сигнал или удалить всю конфиденциальную информацию". Если смартфон украден или потерян, то при помощи функции "Антивор" клиент может определить местоположение устройства, заблокировать удаленно доступ к нему, включить звуковой сигнал или стереть всю конфиденциальную информацию.

Подробная информация о тарифах есть на сайте www.megafon.ru.