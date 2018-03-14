Депутаты гордумы Самары выступают за повышение безопасности движения пешеходов через Красноглинское шоссе

Комитет по развитию городской инфраструктуры ЖКХ и экологии думы городского округа Самара 13 марта провел выездное заседание, в ходе которого парламентарии ознакомились с ходом капремонта Красноглинского шоссе и обсудили проблемы, вызванные производством работ.

Капитальный ремонт Красноглинского шоссе в Самаре, по сути, представляет собой полноценную реконструкцию трассы общей протяженностью почти 10 км - от моста через р. Сок до Волжского шоссе. Автодорога, являющаяся частью резервного маршрута ЧМ-2018, приводится в порядок в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации, которая вошла в приоритетный проект РФ "Безопасные и качественные дороги". Рассчитанное на два года, масштабное обновление шоссе началось в июле прошлого года и продлится до сентября. Вместо двухполосной дороги, не видевшей ремонта десяток лет, город получит четырехполосную автостраду с разделительной полосой и тросовым барьерным ограждением в осевой линии для безопасности встречных потоков. По данным областного минтранса, в ходе капремонта на объекте будет уложено три слоя асфальта, устроено дорожное освещение, также установят девять подпорных стенок и 18 остановочных павильонов, отремонтируют путепровод. Кроме того, проложат 1,5 км ливневых стоков и на всем протяжении дороги построят тротуар.

Как отмечают депутаты думы городского округа Самара, столь масштабные дорожные работы вызвали ряд неудобств для жителей Красноглинского района. Для поиска решения возникших вопросов депутаты выехали непосредственно на объект. Как отметил председатель думского комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии Александр Палагичев, расширение проезжей части и увеличение пропускной способности налагает обязательства по обеспечению повышенного внимания к безопасности движения пешеходов, особенно в районе поселка Южный, где сосредоточено пять детских учреждений.

"Много детей каждый день ходят в детсады, школы и лечебные учреждения, - сказал Александр Палагичев. - Необходимо обеспечить им безопасность. Мы уже давно просим городские власти установить в этом месте надземный пешеходный переход. Дорога, несомненно, становится лучше, но местные жители не должны проиграть от ее обновления". Он также отметил, что профильный комитет гордумы считает необходимым обсуждение корректировки проекта капремонта Красноглинского шоссе.

Как сообщил замглавы администрации Красноглинского района Александр Малышев, проект уже корректируется. Изменения в проект вносились неоднократно, в том числе с опорой на пожелания жителей.

"Глава района неоднократно выезжал на объект и встречался с жителями для обсуждения вопросов, связанных с дорожными работами", - сказал он.

По мнению председателя думы городского округа Самара Алексея Дегтева, необходимо как можно шире привлекать общественность к обсуждению инфраструктурных проектов. Он отметил, что на участке, выделенном для объезда на время ремонта путепровода, необходимо ввести ограничение скоростного режима. В непосредственной близости к социальным объектам нужно организовать дежурство сотрудников ГИБДД, которые могли бы в начале учебных занятий, в пересменок и по завершении учебного дня регулировать безопасность дорожного движения. Это выполнимые и малозатратные, но эффективные мероприятия.

"Дорога имеет в прямом и переносном смысле двустороннее движение, - подчеркнул Алексей Дегтев. - Здесь должны сочетаться интересы и пешеходов, и автомобилистов. Профильным комитетам гордумы необходимо взаимодействовать с подрядчиком, а также нести контролирующие функции - все это благоприятно отразится на конечном результате".

Алексей Дегтев, председатель думы городского округа Самара:

- Депутаты городской думы в постоянном режиме работают с обращениями жителей Красноглинского района. В связи с капремонтом шоссе возник ряд вопросов, которые требуют решения. Временный объездной путь проходит через жилой массив. Эту дорогу необходимо оснастить дополнительными дорожными знаками и пешеходными переходами для обеспечения более безопасного движения. Перед началом и по окончании занятий в школах здесь нужно организовать регулирование движения сотрудниками ГИБДД. Важным моментом является проработка вопроса строительства надземного пешеходного перехода в районе поселка Южный.