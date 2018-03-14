В Безенчукском районе у почтальона отобрали почти 70 тыс. рублей

В Безенчукском районе полиция разыскивает грабителя, который напал на почтальона днем 12 марта.

По данным источника в правоохранительных органах, 61-летняя женщина шла мимо заброшенных складов в пос. Заволжский, когда к ней подскочил неизвестный мужчина и отобрал сумку, в которой было 68,9 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж с применением насилия").

УФПС Самарской области сообщает, что в результате произошедшего почтальон не пострадала. Сотрудники филиала оказывают полное содействие правоохранителям для скорейшего раскрытия хищения и задержания злоумышленников. Подобные происшествия не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполнены в срок и в полном объеме.