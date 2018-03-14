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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор по делу о падении трапа на пристани "Солнечная Поляна"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 марта, в Промышленном районном суде Самары вынесли приговор бывшему директору ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" Андрею Новикову.

Его обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следствие и суд установили, что в сентябре 2014 г. в с. Солнечная Поляна при высадке пассажиров с понтона на берег Волги сходной трап отсоединился от металлической эстакады и упал. В результате шесть женщин 39-80 лет, находившихся на нем, получили различные травмы", - сообщили в СК РФ.

Все шестеро пострадавших попали в больницы. Спасательная операция медиков продолжалась с 18:00 почти до полуночи.

"Установлено, что этот причальный комплекс с пятью подобными причалами Самарское речное пассажирское предприятие эксплуатировало с нарушениями, без предварительной регистрации в Государственном судовом реестре, без проведения классификации и освидетельствования в Российском речном регистре, а также без договора водопользования части акватории реки, где они расположены", - сообщили в СК РФ.

Суд назначил Новикову год лишения свободы условно и штраф 220 тыс. руб. в пользу потерпевших. Кроме того, осужденного на два года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

"Для недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства Самарского речного пассажирского предприятия и министерства транспорта внесли представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", - подчеркнули в пресс-службе СК РФ.

Приговор еще не вступил в силу.

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