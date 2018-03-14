В Самаре вынесли приговор по делу о падении трапа на пристани "Солнечная Поляна"

В среду, 14 марта, в Промышленном районном суде Самары вынесли приговор бывшему директору ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" Андрею Новикову.
Его обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Следствие и суд установили, что в сентябре 2014 г. в с. Солнечная Поляна при высадке пассажиров с понтона на берег Волги сходной трап отсоединился от металлической эстакады и упал. В результате шесть женщин 39-80 лет, находившихся на нем, получили различные травмы", - сообщили в СК РФ.
Все шестеро пострадавших попали в больницы. Спасательная операция медиков продолжалась с 18:00 почти до полуночи.
"Установлено, что этот причальный комплекс с пятью подобными причалами Самарское речное пассажирское предприятие эксплуатировало с нарушениями, без предварительной регистрации в Государственном судовом реестре, без проведения классификации и освидетельствования в Российском речном регистре, а также без договора водопользования части акватории реки, где они расположены", - сообщили в СК РФ.
Суд назначил Новикову год лишения свободы условно и штраф 220 тыс. руб. в пользу потерпевших. Кроме того, осужденного на два года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
"Для недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства Самарского речного пассажирского предприятия и министерства транспорта внесли представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", - подчеркнули в пресс-службе СК РФ.
Приговор еще не вступил в силу.
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Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.
Два года ходили в этот сад. Неплохой садик. Жалко руководителей.