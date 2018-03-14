Педагогический WEB-клуб поможет учителям в создании программ внеурочной деятельности

На средства Фонда президентских грантов с сентября 2017 года по март 2018 года реализуется проект "Ресурсное обеспечение сопровождения профессионального самоопределения обучающихся основной школы силами педагогического сообщества Самарской области".

Руководитель проектов АНО "Лаборатория модернизации образовательных ресурсов" Екатерина Перелыгина рассказала "ВН" о важности и перспективах развития проекта. На базе сайта lab-modern.ru создается необходимая для педагогического сообщества площадка для общения и обмена опытом.

"Профессиональное общение — это сегодня большая проблема, — поясняет Перелыгина. — Мы очень признательны Фонду президентских грантов за то, что эта локальная педагогическая задача была финансово поддержана. К финалу проекта мы сформировали базу информационных и методических материалов, а теперь будем проводить вебинары и рассказывать педагогам, как с ними работать".

Задача проекта — не ранняя профориентация, а возможность научить детей ориентироваться в своих мотивах, сделать свой собственный выбор профессии, не оглядываясь на результаты сдачи ЕГЭ и желание близких. Первым этапом реализации проекта было создание раздела для школьников. Здесь размещены интервью с профессионалами, которым нравится их работа и они готовы о ней интересно рассказать. Учител

я знают, что существует такой подход как "компетентностно-ориентированное задание", когда дети самостоятельно работают с информацией, которую им дал педагог. Так вот эти тексты можно использовать в качестве источников к заданиям.Раздел для педагогов сейчас включает дв

а подраздела. Один касается прошедшего в начале марта регионального конкурса методических материалов, организованного совместно с Центром профессионального образования Самарской области, а второй раздел содержит методические материалы для педагогов. Сейчас там висят программы победителей регионального конкурса. Их авторы пользовались методической поддержкой экспертов "Лаборатории модернизации образовательных ресурсов"."Самарские педагоги активно занимаются организацией и реализацией внеурочной деятельности, потому что она входит в образовательный стандарт и оплачивается так же, как обычные уроки, — рассказывает Екатерина. — Многие учителя прекрасно и творчески подходят к своей работе, но не все умеют писать программы. И наша задача — собрать полезный всем опыт и помочь педагогам оформить свои наработки".Проект заканчивается, но работа по созданию площадки для общения самарских педагогов продолжается. На сайте lab-modern.ru есть контакты для связи, так что учителя могут обращаться в "Лабораторию", их материалы после получения экспертной оценки могут быть опубликованы."Глобальная задача проекта — создать новые связи в педагогическом сообществе, — говорит Перелыгина. — У нас и в образовательном процессе, и во внеурочной деятельности много таких лакун, в которых не всегда понятно, что и как делать. Например, в образовательных стандартах говорится, что должны быть достигнуты "метапредметные результаты", соединяющие все источники знаний. А заданий для получения этих результатов нет в открытом доступе, людей просто не научили способам получения таких результатов. И мы готовы работать над созданием такого экспертного сообщества в Интернете, где педагоги в любое время смогут обмениваться наработками и заданиями, писать программы и успешно участвовать в различных конкурсах".