Активисты ОНФ проверили доступность медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах

Представители регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Самарской области провели расширенное заседание, посвященное поиску решений по созданию и восстановлению доступности первичного звена здравоохранения в сельских территориях и малых населенных пунктах.

В дискуссии общественности и жителей сельских территорий приняли участие представители регионального министерства здравоохранения, муниципалитетов и учреждений здравоохранения Самары и Жигулевска.

"Президент страны, лидер ОНФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию сказал о необходимости обеспечить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. Он дал жесткую оценку процессу оптимизации здравоохранения, когда закрывались фельдшерско-акушерские пункты и сельские больницы и люди оставались без медицинской помощи. Президент поручил Народному фронту контролировать процесс восстановления инфраструктуры и создания ФАПов для повышения доступности медицинской помощи в сельской местности и отдаленных территориях", - напомнил сопредседатель самарского штаба ОНФ Павел Покровский.

Общественники провели мониторинг организации работы медучреждений в рамках проекта ОНФ "Народная оценка качества" в поселках Солнечная Поляна и Прибрежный. Эксперты ОНФ выявили, что в поселке Солнечная Поляна нет даже фельдшерского пункта, хотя там проживает более 1,5 тыс. человек, а расстояние до ближайшей поликлиники в Жигулевске - 55 км.

"В 2012 г. поликлиника в поселке была закрыта сначала на капитальный ремонт, а затем и насовсем. Жители вынуждены обращаться за медицинской помощью в соседние села Богатырь и Зольное - за 15 км. Возникает проблема транспортной доступности, особенно в зимнее время", - уточнил руководитель региональной рабочей группы Народного фронта "Социальная справедливость" Валерий Синцов.

По итогам мониторинга были сформированы общественные предложения в адрес губернатора Самарской области.

Исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения региона Ирина Скворцова сообщила, что общественное предложение по обеспечению фельдшерско-акушерским пунктом поселка Солнечная Поляна будет выполнено в ближайшее время. Принято решение по установке мобильного передвижного медицинского пункта летом 2018 г. после завершения чемпионата мира по футболу.

Для решения вопросов обеспеченности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения удаленных городских территорий эксперты высказали предложение разработать муниципальную программу в Самаре для создания благоприятных условий по привлечению и закреплению медицинских кадров в таких удаленных районах города, как поселок Прибрежный, расположенный в 60 км от административного центра, пояснил Синцов.

Представители муниципальных органов власти Самары и Жигулевска согласились проработать эти вопросы совместно с представителями общественности и депутатами регионального парламента с учетом успешного опыта мер социальной поддержки, например, предоставления жилья по договорам найма или компенсации стоимости жилья в сельских районах области.