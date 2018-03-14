Стартовал форум "Россия - страна возможностей"

В среду, 14 марта, в 75-м павильоне ВДНХ (Москва) торжественно открылся форум "Россия - страна возможностей". Участие в мероприятии приняло 6 тыс. человек, в том числе 95 представителей Самарской области.

Открытая платформа проектов "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ее цель - организовать прозрачные социальные лифты для самореализации талантливой молодежи и профессионалов, а также поддержать общественно полезные инициативы.

Платформа включает 14 проектов. Это всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс бизнес-проектов старшеклассников "Мой первый бизнес", проект WorldSKills Russia, проект "Грантовый конкурс молодежных инициатив", олимпиады по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс", национальная олимпиада для студентов "Я - профессионал" и т.д. Участниками проектов стали тысячи студентов, школьников, молодых ученых и бизнесменов со всех 85 регионов России. Наиболее активные из них приехали на форум.

Деловая программа мероприятия оказалась более чем насыщенной. Участников ждали лекции и мастер-классы от спикеров форума. О своих подходах к масштабному бизнесу рассказал президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, опытом организации крупных проектов поделился глава оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрий Чернышенко, лекцию "О стране с любовью" прочитал известный режиссер Никита Михалков.

С большим интересом в мероприятиях участвуют и самарцы. Финалистка конкурса "Лидеры России" Анна Сирота уже нашла единомышленников для своего проекта. "Мы хотим организовать бесплатную доставку книг для детей с ограниченными возможностями, а также проводить для ребят тематические экскурсии в библиотеки. К проекту уже подключилась "Почта России", а вчера я рассказала о нем одному из руководителей ОАО "РЖД". Он заинтересовался и готов поддержать идею", - сказала Анна Сирота.

Кроме того, самарчанка мечтает создать клуб женщин-лидеров. "Во время своего недавнего визита президент Владимир Путин сказал, что женское обаяние в сочетании с лидерскими качествами позволяет добиться серьезных результатов. Я хочу, чтобы у нас было больше возможностей для развития и реализации", - говорит участница.

"Лидеры" признаются, что после конкурса их жизнь изменилась в лучшую сторону. "Нас часто приглашают на различные мероприятия, мы общаемся с коллегами, обмениваемся контактами. Надеюсь, все это в дальнейшем принесет свои плоды, - рассказывает тольяттинец Артем Богодяж. - На форуме хочется пообщаться с молодыми ребятами. Думаю, что мог бы передать свой опыт, зарядиться их смелостью и энергией".

Отдельный блок мероприятий посвящен поддержке социально ориентированных НКО. Здесь самарский регион добился больших успехов. "Наша организация неоднократно получала президентские гранты, - рассказывает представитель "Инклюзивного клуба добровольцев" Ольга Лифанова. - На полученные средства мы реализуем проект "Реформация возможностей". В его рамках каждый человек, как с инвалидностью, так и без нее, может пройти тренинги по журналистике, социальному проектированию, психологии".

На форуме Ольгу сопровождает любимая собака-поводырь Гермиона. "Я хотела бы популяризировать использование собак-поводырей, рассказать всем людям, что это незаменимый помощник незрячего человека - его нужно уважать и пропускать. В конце апреля у нас пройдет региональный слет владельцев таких собак", - поделилась планами Ольга.

Еще один обладатель гранта - Самарская региональная молодежная общественная организации "Центр социальных проектов". "Мы реализуем проект "Серебряный актив Самарской области", привлекаем пожилых людей к волонтерской деятельности. Сейчас у нас создано пять волонтерских центров: в Самаре, Тольятти, Сызрани, Похвистнево и Приволжье, - рассказал исполнительный директор ЦСП Сергей Андриянов. - Уже принято решение о специальной площадке "серебряных" волонтеров на форуме "IВолга". Надеюсь, что на этом форуме мы также узнаем много интересного и найдем партнеров для совместных проектов".

Среди участников форума - победители региональных чемпионатов "WorldSkills". Юная Екатерина Афанасьева одержала победу в компетенции "Дошкольное воспитание". Сейчас девушка готовится участвовать в общероссийском чемпионате профессионалов. "Свое будущее я связываю с работой воспитателя. Надеюсь, форум поможет мне приобрести новые знания и укрепиться в своем профессионализме", - сказала Екатерина.

Андрей Антоненко стал лучшим в компетенции web-дизайн. "Для себя я решил, что буду программистом. Сейчас рассматриваю предложение о работе в компании "Россайт". Надеюсь, что форум подарит много новых знакомых и полезные контакты", - рассказал юноша.