16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарском университете разработан компактный гиперспектрометр для смартфона Педагогический WEB-клуб поможет учителям в создании программ внеурочной деятельности Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку О генетике и "биологии безволия" самарцам расскажут на бесплатной лекции Директора школы, где, по словам родителей, били учеников, наказали

Образование Общество

В Самарском университете разработан компактный гиперспектрометр для смартфона

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 130
Версия для печати

Ученые Самарского университета разработали сверхкомпактный гиперспектрометр, который можно установить практически на любую видео- или фотокамеру, а также на смартфоны и планшетные компьютеры.

Эта легкая оптическая насадка диаметром всего 25 мм может широко использоваться для определения качества воды, почвы, продуктов питания и многого другого.

По данным Всемирной организации здравоохранения, причиной более чем 200 заболеваний являются небезопасные продукты питания, содержащие болезнетворные бактерии и вредные химические вещества. Еще один фактор риска - водные ресурсы, которые могут быть отравлены химикатами, в том числе, из-за загрязнения почвы.

Ориентироваться в окружающей среде поможет сверхкомпактный гиперспектрометр - разработка Самарского университета. С помощью этого устройства любой владелец смартфона или другого гаджета сможет определить, насколько чист тот или иной продукт.

Над созданием компактных, легких и при этом надежных изображающих спектрометров в вузе работают на протяжении нескольких лет. Разработки ведутся на базе кафедры технической кибернетики и Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН, научным руководителем которого является президент Самарского университета академик РАН Виктор Сойфер.

"Изображающие спектрометры разделяют пучок света не на три цветовые составляющие, как, например, фотокамера, а на множество - на 10, на 30, на 100. В зависимости от их количества мы по-разному называем эти приборы, - рассказывает о принципе работы таких устройств заведующий Научно-исследовательской лаборатории автоматизированных систем научных исследований (НИЛ-35), профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов. - Если спектральных каналов от 10 до 30 - это мультиспектрометр, а если, скажем, 100 и более - гиперспектрометр".

Новая разработка ученых вуза - это миниатюрная версия компактного гиперспектрометра. Ученые занимаются созданием конструкции оптической насадки диаметром 25 мм и длинной 30-40 мм. Как отметил Роман Скиданов, такую насадку можно будет закреплять на смартфонах, планшетных компьютерах. Она позволит этим гаджетам выполнять функции изображающих гиперспектрометров, которые могут широко использоваться в быту - например, для определения качества продуктов питания и готовых блюд, а также оценивать состояние воды и почвы.

"Если сверхкомпактный гиперспектрометр установить на смартфон, у каждого появится возможность ориентироваться в окружающей среде. Это очень важно, ведь, к примеру, доступ к безопасным продуктам питания - важнейший фактор для поддержания жизни. А экологическая среда, понимание того, заражены ли вода и почва вокруг, - залог здоровья", - отметил Виктор Сойфер.

Теоретические основы для проектирования такой оптической системы представлены в статье "Гармоническая линза с кольцевой апертурой", вышедшей в журнале "Компьютерная оптика". Авторы статьи - Роман Скиданов, аспирант Самарского университета Юрий Стрелков и ведущий программист ИСОИ РАН Сергей Волотовский - предлагают использовать для создания компактного прибора конструкцию планарного изображающего объектива на основе плоской кольцевой отражающей гармонической линзы.

Разработчики доказали, что длина объектива, построенного по предложенной ими схеме, может быть на порядок меньше, чем его фокусное расстояние, - от 0,05°F до 0,1°F. А компьютерное моделирование показывает, что объектив диаметром 25 мм с фокусным расстоянием 50 мм может иметь высоту всего в несколько миллиметров.

При этом стоимость главного оптического элемента гиперспектрометра - дифракционной решетки, по словам Романа Скиданова, не превысит нескольких сот рублей, поскольку Самарский университет располагает хорошо отработанными оригинальными технологиями изготовления дифракционных оптических элементов (ДОЭ).

В 2016 году ученые Китая запатентовали подобную оптическую насадку на смартфон. Однако, по словам Романа Скиданова, в ней использована оптическая схема, которая нуждается в сложной и высокоточной юстировке, что значительно ограничивает возможности прибора, а также делает его более дорогим и сложным в производстве.

Учеными Самарского университета уже воплощена "в металле" более простая гиперспектрометрическая насадка. Ее масса не превышает 300 граммов. После установки на фото- или видеоустройство она также позволит получать гиперспектр для каждого пикселя изображения. Предназначено устройство для решения задач в промышленности и сельском хозяйстве, где особой компактности не нужно: она поможет дистанционно определять влажность почвы, содержание в ней удобрений. Также такую гиперспектрометрическую насадку можно монтировать на аппаратуру беспилотных летательных аппаратов для выполнения различных задач дистанционного зондирования Земли.

Самарский национальный исследовательский университет им. С.П.Королева - один из мировых лидеров в разработке компактных оптических систем на основе дифракционных оптических элементов (ДОЭ). В ноябре 2017 года на крупнейшей технологической конференции Европы WebSummit 2017 самарцы представили первый в мире сверхлегкий дифракционный объектив. В нем один оптический элемент весом всего 5 граммов заменил сложную и громоздкую систему линз и зеркал, аналогичную той, что используется в телеобъективах с фокусным расстоянием 300 мм и весом от 500 граммов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Елена Алимова 09 декабря 2017 15:44 Прокуратура: "Есть информация, что к чистке унитазов в самарском детсаду привлекали четверых детей"

Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

Фото на сайте

Форум старост студенческих групп вузов и ссузов Самарской области

Форум старост студенческих групп вузов и ссузов Самарской области

В детском саду "Семицветик" прошел парад лучших проектов

В детском саду "Семицветик" прошел парад лучших проектов

День студента в Политехе отметили дегустацией

День студента в Политехе отметили дегустацией

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1