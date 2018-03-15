СГЭУ занял 8-е место в национальном рейтинге вузов

Национальный рейтинг, оценивающий 448 вузов из 81 субъекта Российской Федерации, демонстрирует востребованность высших учебных заведений российской экономикой. Так, в категории "Вузы сферы управления" (анализировалось 69 вузов) Самарский государственный экономический университет находится в первой десятке - на 8 месте, - уступая только московским институтам, таким как Российская экономическая школа, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации и другим подобным.
Исследование, которое легло в основу национального рейтинга, проводилось медиагруппой "Россия сегодня". В итоге рейтинг демонстрирует потребителям услуг высшей школы, каковы шансы получить ту подготовку, которая позволит выпускнику быть конкурентоспособным на трудовых рынках региона и страны.
Востребованность специалистов оценивалась по таким показателям, как доля молодых людей, получивших направление на трудоустройство по запросу производств и организаций.
По мнению руководителя проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Натальи Тюриной, данное исследование вызывает неподдельный интерес не только у работодателей, но и у российских абитуриентов. "Рейтинг хорошо себя зарекомендовал, второй год подряд он показывает высокую читаемость и востребованность: многие молодые люди на его основе делают выбор своей образовательной траектории", - отметила она.
Самарский государственный экономический университет, вошедший в первую десятку вузов сферы управления, предоставляет молодым людям широкий спектр образовательных возможностей. Это среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. СГЭУ остается единственным вузом Приволжского федерального округа по подготовке кадров высшей квалификации в сфере экономики.
Габибулла Хасаев, и.о. ректора СГЭУ:
- Стратегическая цель нашего университета на период до 2020 года - достижение конкурентоспособности вуза на национальном и международном уровнях, обеспечение непрерывности образования, востребованность выпускников СГЭУ органами власти и управления, бизнес-сообществом. Практико-ориентированный подход к образованию с учетом ситуаций, возникновение которых возможно в будущем, позволит нашим выпускникам быть конкурентоспособными на глобальных и локальных рынках труда.
Ефим Коган, научный руководитель приволжского филиала Федерального института развития образования, научный руководитель исследования:
- Принципиальное отличие этого рейтинга - в том, что его не интересует, как устроена организация изнутри - ни количество профессоров, ни количество квадратных метров на одного студента... Этот рейтинг оценивает только одно - востребованность того продукта, который вуз производит. А высшее учебное заведение готовит ряд продуктов: это разработки социально-экономического характера, капитализация этих разработок, научно-исследовательская деятельность, востребованность которой определяет индекс цитируемости научных публикаций, а также подготовка специалистов. Рейтинг так построен, что он ничего не спрашивает у самих вузов, а фиксирует только статистические данные. И судя по этим данным, Самарский государственный экономический университет востребован на территории. 8-е место в рейтинге своей категории - это достойный результат.
Фактически рейтинг оценивает меру соответствия вуза предпринимательскому типу. В этом качестве вуз призван профессионально оценивать внешний запрос на производимые продукты, формировать новые (например, консалтинговые услуги) и оперативно трансформировать эти запросы в собственные задачи. Такой тип вуза требует построения адекватной организационно-управленческой структуры. Это путь в развитии вуза, который и предлагает обсуждаемый рейтинг".
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!