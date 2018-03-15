Какие льготы и оплата предусмотрены донорам за сдачу крови

Доноры могут сдавать кровь как за плату (возмездно), так и безвозмездно. Получение льгот зависит от того, уточняет Компания "Консультант Самара", являетесь ли вы донором крови или же имеете статус почетного донора крови.

Безвозмездная сдача крови

В день сдачи крови на безвозмездной основе вас обеспечат бесплатным питанием за счет организации, осуществляющей деятельность по заготовке донорской крови. Важно, что рацион питания устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ, в ведении которого находится данная организация.

Замена бесплатного питания денежной компенсацией допускается в исключительных случаях. К ним относятся сдача крови с использованием мобильных комплексов заготовки крови, подача донором письменного заявления о замене бесплатного питания денежной компенсацией и сдача крови в помещениях федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Если вы подали заявление о замене бесплатного питания денежной компенсацией, то вам будет выплачена денежная сумма, равная 5% от действующей на дату сдачи крови величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, на территории которого совершена сдача крови. Важно понимать, что даже если вам заменили бесплатное питание денежной компенсацией, сдача крови считается безвозмездной.

Если вы безвозмездно сдаете кровь в течение года в объеме, равном двум максимально допустимым дозам крови, то вам предоставляется право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Объем максимально допустимой дозы определяется врачом при обследовании.

Возмездная сдача крови

Возмездная сдача крови возможна, если вы:

- имеете редкий фенотип крови, установленный при предыдущих сдачах крови;

- не имеете в крови определенных антигенов эритроцитов;

- можете быть допущены к сдаче методом афереза плазмы, тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов.

Возможность сдачи крови за плату должна быть подтверждена медицинскими показаниями, установленными на основании обследования и документально зафиксированными.

Если донор имеет редкий фенотип крови, за одну возмездную сдачу крови в объеме 450 мл оплата составляет 8% от действующей на дату сдачи крови величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, на территории которого совершена сдача крови.

Если донор допущен к сдаче крови методом афереза плазмы, тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, оплата составляет:

- за одну сдачу плазмы в объеме 600 мл - 15% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения;

- за одну сдачу тромбоцитов в объеме, содержащем не менее 200×109 клеток тромбоцитов, - 35% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения;

- за одну сдачу эритроцитов в объеме 400 мл - 25% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения;

- за одну сдачу лейкоцитов в объеме, содержащем не менее 10×109 клеток лейкоцитов, - 45% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Размер платы за возмездную сдачу крови и (или) ее компонентов может быть установлен субъектом РФ в твердой денежной сумме.

Обратите внимание, что доноры, сдающие кровь за плату, не имеют права на льготы, которыми обладают доноры, сдающие кровь безвозмездно, или почетные доноры. Однако вознаграждения донорам не облагаются НДФЛ.

Льготы почетных доноров

Если вы считаетесь почетным донором России, вам предоставляются следующие льготы:

- ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для вас время года;

- внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи;

- первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение;

- предоставление ежегодной денежной выплаты, размер которой с 01.02.2017 составляет 13 041,14 руб.

Почетными донорами России могут стать граждане, которые безвозмездно сдали: кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы) 40 и более раз; плазму крови 60 и более раз; кровь и (или) ее компоненты 25 и более раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови 40 раз; кровь и (или) ее компоненты менее 25 раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови 60 и более раз.

Вне зависимости от того, являетесь вы почетным донором или нет, в день сдачи крови, а также в день медицинского обследования вы освобождаетесь от работы. Если же вы в этот день вышли на работу, то по согласованию с работодателем вам предоставляется другой день отдыха (ст. 186 ТК РФ).

Помимо указанных, меры социальной поддержки могут устанавливаться нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами.

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