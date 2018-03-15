В Самаре лихач протаранил машину ДПС, помял Toyota Land Cruiser и два трамвая

В четверг, 15 марта, в Самаре участником сразу трех ДТП стал 33-летний водитель ВАЗ-2114, который потом отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По данным полицейских, примерно в 15:00 на пересечении пр. Кирова и Заводского шоссе автомобилист столкнулся с припаркованной машиной сотрудников ГИБДД и, проигнорировав требование остановиться, поехал по Заводскому шоссе в направлении ул. 22 Партсъезда. Полицейские отправились за ним в погоню.
В пути нарушитель развернулся и поехал в обратную сторону, но на пересечении пр. Кирова и Заводского шоссе вновь не справился с управлением и ударился о припаркованный Toyota Land Cruiser. После удара лихач развернулся и поехал по Заводскому шоссе в направлении ул. 22 Партсъезда. На пересечении Заводского шоссе и Гаражного проезда он выехал на рельсы, где столкнулся с двумя трамваями, после чего "четырнадцатая" уже не могла больше ехать. Водитель выскочил из легковушки и попытался скрыться на территории ближайших строений, но его задержали сотрудники Госавтоинспекции.
Ни в одном из трех ДТП никто не пострадал.
По факту произошедшего ведется проверка.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !