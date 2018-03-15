В Самаре на ул. Авроры горит автосервис на площади 400 кв. метров

В четверг, 15 марта, около 20:00 произошло возгорание в автосервисе на ул. Авроры, 60, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области. По данным на 20:20, площадь пожара составила 400 кв. метров.

Сейчас на месте ЧП работают подразделения МЧС. Пожару присвоен повышенный номер сложности. Данных о пострадавших пока нет.