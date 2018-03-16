Пожар в автосервисе в Самаре ликвидировали 89 человек

В четверг, 15 марта, в 22:53 пожар в автосервисе на ул. Авроры был полностью ликвидирован, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что информация о возгорании в автосервисе на ул. Авроры, 60 в Железнодорожном районе Самары поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:40.
По прибытии первых противопожарных подразделений установлено, что происходит горение здания автосервиса на площади 400 кв. м, существует угроза распространения огня на соседние постройки. Тогда был объявлен повышенный ранг вызова "Пожар № 2". На борьбу с огнем были направлены дополнительные подразделения пожарных, оперативные службы города Самара.
С целью оценки обстановки и общей координации группировки на место пожара прибыл начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко. Руководил тушением и. о. начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления майор внутренней службы Игорь Быков.
В 21:35 на месте пожара объявлена локализация.
Пожарным удалось остановить распространение огня, и в 22:53. полностью ликвидировать пожар.
Для ликвидации возгорания привлекались 89 человек, использовалось 24 единицы техники.
В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?