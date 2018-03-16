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Пожары Происшествия

Пожар в автосервисе в Самаре ликвидировали 89 человек

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 марта, в 22:53 пожар в автосервисе на ул. Авроры был полностью ликвидирован, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что информация о возгорании в автосервисе на ул. Авроры, 60 в Железнодорожном районе Самары поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:40.

По прибытии первых противопожарных подразделений установлено, что происходит горение здания автосервиса на площади 400 кв. м, существует угроза распространения огня на соседние постройки. Тогда был объявлен повышенный ранг вызова "Пожар № 2". На борьбу с огнем были направлены дополнительные подразделения пожарных, оперативные службы города Самара.

С целью оценки обстановки и общей координации группировки на место пожара прибыл начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко. Руководил тушением и. о. начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления майор внутренней службы Игорь Быков.

В 21:35 на месте пожара объявлена локализация.

Пожарным удалось остановить распространение огня, и в 22:53. полностью ликвидировать пожар.

Для ликвидации возгорания привлекались 89 человек, использовалось 24 единицы техники.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.

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Последние комментарии

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Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

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человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

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