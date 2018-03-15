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Самарцы могут принять участие в шествии Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне был создан Всероссийский волонтерский корпус в честь 70-летия Победы, который объединил 146 тыс. человек из всех регионов страны. Об этом сообщают в пресс-службе областного правительства.

За один год тысячи граждан России приняли участие в мероприятиях, организованных волонтерским корпусом, добровольцы провели 32 всероссийские акции в формате "дней единых действий", благоустроили более 80 тыс. памятных мест и воинских захоронений.

По итогам работы волонтерского корпуса появилась идея создания Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Ежегодно "Волонтеры Победы" при поддержке Роспатриотцентра и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) проводят всероссийскую кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации центральных событий празднования Дня Победы - Парадов Победы и шествия Бессмертного полка. В 2015 году добровольцы впервые массово присоединились к организации Дня Победы. С тех пор участие волонтеров в мероприятиях 9 Мая стало традиционным.

Набор добровольцев проводится в нескольких направлениях: сопровождение Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в городах России, всероссийский конкурс "Послы Победы", а также организация различных мероприятий в преддверии 9 Мая.

У каждого совершеннолетнего жителя области есть возможность стать соорганизатором празднования Дня Победы. Чтобы стать волонтером Победы, нужно зайти на сайт волонтерыпобеды.рф, заполнить анкету волонтера, выбрать интересующие направления деятельности:
- всероссийский конкурс "Послы Победы" с 1 по 30 марта (200 лучших добровольцев со всей страны станут организаторами Парадов Победы 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге);
- волонтерское сопровождение Парадов Победы и народного шествия "Бессмертный полк" в городах России (в Самаре 500 волонтеров примут участие в торжествах на площади им. В.В.Куйбышева);
- всероссийские акции "Георгиевская ленточка", "Письмо Победы", всероссийские субботники по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.

После заполнения анкеты с волонтером свяжутся координаторы выбранных направлений.

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