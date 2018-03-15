Трехлетний болельщик из Тольятти получил подарок от футболистов сборной России

Трехлетний тольяттинец Эмиль Саттаров стал финалистом конкурса юных болельщиков "Детские мечты", который организует российская сборная по футболу. В четверг, 15 марта, ему вручили приз от сборной.

Идея реализации проекта "Детские мечты" родилась у игроков футбольной сборной России в преддверии чемпионата мира по футболу. В ноябре прошлого года они объявили о старте конкурса писем и видеообращений от своих юных болельщиков.

В этих посланиях, которые надо было прислать до середины декабря 2017-го, детям в возрасте до 14 лет включительно предлагали рассказать о своей заветной мечте. По замыслу конкурса, решено, что в финал будет отобран 121 человек, чьи мечты исполнят одиннадцать футболистов сборной, которые решили выступить в роли волшебников.

В итоге со всей страны поступило около 3 тыс. обращений, где ребята рассказывали не только о том, о чем мечтают и какую роль в их жизни играет футбол, но и о своих семьях. В число счастливчиков вошли двое ребят из Самарской области, среди которых оказался и тольяттинец Эмиль Саттаров.

Корреспондент Волга Ньюс на днях познакомилась с семьей Эмиля и вместе с ними с нетерпением дожидалась счастливого момента вручения подарков от футболистов.

Мама счастливчика Татьяна Федорова рассказала, что ее малыш еще не умеет писать, поэтому ей пришлось самой под его диктовку записывать его наивный и трогательный рассказ.

Вот некоторые выдержки из его письма: "Здравствуйте, любимые футболисты! Меня зовут Эмиль, мне три года. Я живу в Тольятти. Я очень люблю играть в футбол. Недавно родители записали меня в футбольную секцию, теперь я хожу на тренировки. Мне там очень нравится. Тренер Артур - мой друг, и все футболисты - мои друзья. Я уже умею забивать мяч в ворота! Сначала мне хотелось брать мяч в руки, но тренер сказал, что руками нельзя трогать мяч - я стараюсь, и у меня уже получается. Тренер даже называет меня Марадоной. Он подал мне мяч и сказал: "Давай, Марадона, бей!" И я забил мяч прямо в ворота! Потом мама рассказала мне, что Марадона - это такой известный футболист, и он очень здорово играл. У нас вся семья любит футбол. И мы всегда очень переживаем и болеем за наших, за нашу сборную… Я хочу попросить у вас настоящий футбольный мяч. Потому что, когда я вырасту, я обязательно стану настоящим футболистом. Моя сестренка мне сказала, что футболисты ставят на мяче свои подписи. Вот такой мяч я хочу! Этот мяч поможет мне выигрывать. Я буду много тренироваться, и у меня обязательно все получится! Я буду забивать голы и побеждать. И обязательно расскажу вам про свои победы, ведь вы - мои друзья, и я хочу, чтобы вы радовались вместе со мной".

Малыш попросил футболистов исполнить еще одну его мечту. Она касается его любимой сестренки Виолетты, которая верит, что Эмиль станет настоящим футболистом. Он рассказал, что ей для занятий робототехникой очень нужен конструктор "Ардуино".

Когда же, наконец, привезли и распаковали посылку, радости маленького тольяттинца не было предела, поскольку были исполнены обе его мечты: Эмилю вручили фирменный расписной мяч от футбольной сборной, а сестричке - конструктор! "Я знал, что мои любимые футболисты - мои настоящие друзья! Спасибо им! Я желаю им здоровья и чтобы их мечты сбывались и чтобы они тоже получили такие подарки, о которых мечтают!" - заявил мальчик.

Кстати, исполнением детских желаний игроки национальной команды занялись еще в конце прошлого года. К настоящему моменту выполнено уже более 20. Поскольку футболистов всего одиннадцать, а мечтаний нужно реализовать 121, акция будет продолжаться в течение всего года.

Как сообщила член оргкомитета конкурса "Детские мечты" Юлия Новикова, мечты у ребят оказались самые разные, среди которых были мячики с автографами, спортивные перчатки, футболки. Кто-то хотел провести совместную тренировку с футболистами сборной, а кому-то нужен был компьютер. Некоторые детишки просили помощи в лечении, реабилитации или поддержке какого-либо начинания.

"Этот конкурс дал нам классную возможность - познакомиться с маленькими болельщиками, - сообщил полузащитник сборной России по футболу из ФК "Зенит" Далер Кузяев - Они писали нам большие личные письма. Рассказывали, как болеют за нас. Это очень мотивирует показывать хорошую игру! Среди финалистов много ребят, кто мечтает стать футболистами. Это очень здорово. Мы рады, что можем им помочь приблизиться к мечте".

Защитник сборной России из ФК "Тосно" Евгений Чернов подчеркнул, что для него и других игроков проект "Детские мечты" - возможность поблагодарить своих маленьких болельщиков. "Победители конкурса живут в разных городах, деревнях и поселках, но всех объединяет то, что они очень любят футбол и очень здорово поддерживают нашу сборную. К сожалению, у них всех разная судьба: кто-то тяжело болеет, кто-то живет без родителей... Поэтому мы очень рады, что у нас есть возможность помочь им и воплотить их мечту в реальность" - сообщил футболист.