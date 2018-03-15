Участникам форума "Россия - страна возможностей" рассказали о технологиях будущего

С 13 по 15 марта в Москве проходит форум "Россия - страна возможностей". В мероприятии участвуют члены Самарской лиги студенческих клубов - талантливые студенты, проявившие себя в науке и общественной деятельности.
Председатель студенческого научного общества Артем Сергеев представляет Самарский медицинский университет. "Форум РСВ - это некий аналог Всемирного фестиваля молодежи и студентов, ориентированный на российских участников. Здесь есть площадки по всем направлениям, представленным в молодежной среде. Надеюсь получить новые компетенции в науке и образовании, пообщаться с коллегами из других регионов", - рассказал молодой ученый.
Из деловой программы самарцу запомнилась дискуссия "Наука и прорывные технологии будущего", которую модерировал помощник президента Андрей Фурсенко. "Спикеры обсуждали тренды развития науки и инноваций. В частности, говорили, что особую роль в создании новейших технологий должны сыграть студенты и молодые ученые. Они будут объединяться вокруг университетов будущего - университетов 3.0", - сообщил молодой человек.
Магистрантка Самарского университета Эмма Кочарова посетила встречу с ресторатором Аркадием Новиковым и губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.
"Рассказывая о первом бизнесе, Новиков отметил, что, еще служа в армии, занимался водительством и продажей караульных собак. Довольно необычный факт для известного бизнесмена. Это лишний раз говорит о том, что начинать предпринимательскую карьеру можно с самых разных вещей", - рассказала Эмма.
Сейчас она изучает математическое моделирование и информационную безопасность. "На форуме слышала очень интересный тезис. Информационные технологии - это шаг вперед, но нужно понимать, что за этим определением тащится все остальное. Да, это тренд, на который все ориентируется, но чтобы достичь реальных результатов, нужно развивать все остальные области: социальную сферу, здравоохранение, образование. Иначе тренд так и останется трендом", - считает девушка.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.