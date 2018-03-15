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Молодежная политика Общество

Участникам форума "Россия - страна возможностей" рассказали о технологиях будущего

МОСКВА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 13 по 15 марта в Москве проходит форум "Россия - страна возможностей". В мероприятии участвуют члены Самарской лиги студенческих клубов - талантливые студенты, проявившие себя в науке и общественной деятельности.

Председатель студенческого научного общества Артем Сергеев представляет Самарский медицинский университет. "Форум РСВ - это некий аналог Всемирного фестиваля молодежи и студентов, ориентированный на российских участников. Здесь есть площадки по всем направлениям, представленным в молодежной среде. Надеюсь получить новые компетенции в науке и образовании, пообщаться с коллегами из других регионов", - рассказал молодой ученый.

Из деловой программы самарцу запомнилась дискуссия "Наука и прорывные технологии будущего", которую модерировал помощник президента Андрей Фурсенко. "Спикеры обсуждали тренды развития науки и инноваций. В частности, говорили, что особую роль в создании новейших технологий должны сыграть студенты и молодые ученые. Они будут объединяться вокруг университетов будущего - университетов 3.0", - сообщил молодой человек.

Магистрантка Самарского университета Эмма Кочарова посетила встречу с ресторатором Аркадием Новиковым и губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.

"Рассказывая о первом бизнесе, Новиков отметил, что, еще служа в армии, занимался водительством и продажей караульных собак. Довольно необычный факт для известного бизнесмена. Это лишний раз говорит о том, что начинать предпринимательскую карьеру можно с самых разных вещей", - рассказала Эмма.

Сейчас она изучает математическое моделирование и информационную безопасность. "На форуме слышала очень интересный тезис. Информационные технологии - это шаг вперед, но нужно понимать, что за этим определением тащится все остальное. Да, это тренд, на который все ориентируется, но чтобы достичь реальных результатов, нужно развивать все остальные области: социальную сферу, здравоохранение, образование. Иначе тренд так и останется трендом", - считает девушка.

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Форум "Россия — страна возможностей"

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