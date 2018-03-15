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Губернатор Власть и политика

Мост через Волгу около Тольятти может быть включен в транспортную стратегию России

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 марта, глава региона Дмитрий Азаров ответил на вопросы жителей Самарской области в прямом эфире программы "Главная тема" на канале "Россия-24". Телезрители из Тольятти интересовались, как продвигается программа подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля на ВАЗе.

Фото: Игорь Казановский

"Есть план мероприятий по празднованию но, к сожалению, этот план не обеспечен финансами, - заметил Дмитрий Азаров. - А о нем уже знают все жители Тольятти".

Руководитель области подчеркнул, что сегодня власти региона работают над тем, чтобы каждый пункт этой программы наполнить финансированием из бюджета - федерального или регионального. Очень важно, что заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, который возглавляет рабочую группу по подготовке к юбилею, провел в начале марта заседание этой группы именно в Тольятти.

Как рассказал глава региона, на совещании обсудили каждый пункт программы: объекты здравоохранения, образования, дорожной инфраструктуры. Для каждого пункта был разработан алгоритм, который позволит включить тот или иной объект либо в программы отраслевых министерств, либо в непрограммную часть.

Также Дмитрий Азаров сообщил, что план подготовки к 50-летию обсуждался и на встрече с президентом. В частности, речь шла о строительстве моста через Волгу в районе Тольятти.

"Разговоров об этом объекте было много, но опять же - нет даже экономического и логистического обоснования строительства этого моста. Он не учтен в транспортной стратегии Российской Федерации", - подчеркнул руководитель области.

Сегодня власти региона отрабатывают этот вопрос с государственной дорожной компанией "Автодор", с министром транспорта РФ Максимом Соколовым. Получена предварительная поддержка, но сейчас необходимо подготовить системное обоснование.

"Важно, чтобы интересы Самарской области были учтены при корректировке транспортной стратегии страны. Важно, чтобы через наш регион проходили международные транспортные коридоры, например, Европа - Китай, так называемый "Шелковый путь", - отметил Дмитрий Азаров. Ведь сегодня в этих планах Самарской области нет. Поэтому власти региона работают над тем, чтобы регион был включен в этот проект.

"Объем инвестиций оценивается в один триллион долларов и, конечно, такую возможность нельзя упускать. Если мы добьемся корректировки стратегии, то мост через Волгу, в районе, возможно, той же Климовки, станет необходимым", - заявил глава региона.

Кроме того, Дмитрий Азаров отметил, что поручение президента - рассмотреть обоснование необходимости строительства моста около Тольятти при корректировке транспортной стратегии России - уже есть.

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