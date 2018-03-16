Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Premier Mandatory

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина пробилась в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах немку Анжелику Кербер (10) со счетом 6:0, 6:2, сообщает championat.com.

20-летняя Дарья впервые в карьере дошла до такой стадии на престижном турнире категории Premier Mandatory. В этом сезоне Касаткина пробилась в полуфинал на соревнованиях в Санкт-Петербурге и дошла до финала на турнире в Дохе.

19 марта Касаткина станет первой ракеткой России. До нынешнего сезона ей не удавалось попасть в топ-20.