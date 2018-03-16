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Экс-директор СРПП намерен обжаловать приговор по инциденту с упавшим трапом на "Солнечной Поляне"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Экс-директор СРПП Андрей Новиков, которого суд Промышленного района признал причастным к падению трапа с людьми на пристани "Солнечная Поляна", сообщил корреспонденту Волга Ньюс, что не согласен с обвинением и собирается обжаловать приговор.

Напомним, в сентябре 2014 г. в с. Солнечная Поляна при высадке пассажиров с понтона на берег сходной трап отсоединился от металлической эстакады и упал. В результате шесть женщин 39-80 лет получили травмы.

По мнению суда, причальный комплекс с пятью подобными причалами Самарское речное пассажирское предприятие эксплуатировало с нарушениями, без предварительной регистрации в Государственном судовом реестре, без проведения классификации и освидетельствования в Российском речном регистре, а также без договора водопользования части акватории, где они расположены.

Суд назначил Новикову год лишения свободы условно и штраф 220 тыс. руб. в пользу потерпевших. Кроме того, его на два года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Сам Андрей Новиков рассказал, что не согласен с обвинением. Например, там говорится, что он не удостоверился в соответствии требованиям ГОСТа сварного соединения, которое лопнуло, из-за чего и упал трап.

"Я не строитель, не сварщик и не могу дать оценку качества шва, - поясняет Андрей Новиков. - А вот сертифицированный изготовитель трапа ООО "Понтон-Самара", предоставивший гарантию на построенное причальное сооружение, на мой взгляд, может и должен. Следствие установило, что дефект трапа имел скрытый характер, но это, по мнению следствия, не может послужить основанием для освобождения меня от ответственности, что я считаю абсурдным. Как я могу отвечать за то, что скрыто и не подлежит оценке, проверке, анализу? По мнению следствия, основной причиной происшествия являются допущенные мной и иными лицами нарушения. Однако суд рассматривает только мою виновность. А степень вины иных лиц суд определять не вправе? Мы с адвокатом про этих иных лиц (а это изготовитель трапа ООО "Понтон-Самара", предоставивший гарантию на свое изделие) неоднократно заявляли как представителям следствия, прокуратуры, так и в суде, но везде нас игнорировали".

Кроме того, по мнению Андрея Новикова, обвинение в незаключении договора аренды части акватории является излишним.

"Договор определяет, кто эксплуатирует акваторию, а не причал, и это никак не могло повлиять на случившееся, - пояснил Андрей Новиков. - Еще суд считает, что я должен был внести понтоны в судовой реестр и предъявить понтоны Российскому Речному Регистру (РРР). Но защита представила решение Самарского арбитражного суда от 2017 года, который признал, что эти понтоны не являются судами, а следовательно, не подлежат надзору РРР и внесению в судовой реестр. Однако при вынесении приговора это решение судья проигнорировал".

Экс-директор СРПП сообщил, что апелляционную жалобу на приговор суда Промышленного района намерен подать в десятидневный срок с момента получения на руки копии приговора.

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