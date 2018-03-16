"Крылья Советов" проведут матч с "Сибирью" при плюс 17

В пятницу, 16 марта, после прибытия в Новосибирск "Крылья Советов" из аэропорта "Толмачево" отправилась на тренировку.

Предматчевое занятие самарцы провели в футбольном манеже "Заря", в нем участвовали все футболисты, которые прибыли в Новосибирск. Условия проведения тренировки и завтрашнего матча достаточно комфортные. На улице минусовая температура, в манеже - плюс 17.

Стоит отметить, что это вторая игра под крышой для "КС" в этом сезоне. Первый матч был сыгран в Красноярске. Следующий выездной матч "Крылья Советов" вновь проведут в манеже. 31 марта самарцы сыграют в Тамбове в новом футбольном спорткомплексе.

Матч "Сибирь" - "Крылья Советов" состоится 17 марта и начнется в 14:00 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире на портале Футбольной Национальной Лиги. Также за ходом поединка можно будет следить по радиотрансляции на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор - Андрей Миронов, сообщает официальный сайт клуба.