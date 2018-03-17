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Народное творчество Культура

В Самаре выступит ансамбль народного танца "Кавказ"

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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23 марта в Самарской филармонии выступит ансамбль народного танца "Кавказ".

Ансамбль был создан в 1994 году балетмейстером Кандидом Тарбой. Его младший брат Арвелод Тарба сегодня является главным балетмейстером ансамбля. Более трехсот артистов прошли здесь школу кавказского танца.

За "Кавказом" закрепилась репутация ансамбля с впечатляющей синхронностью и безошибочностью движений. Танцовщики коллектива владеют уникальной пальцевой техникой, обладают высоким прыжком. Танец с кинжалами и лезгинку они исполняют на невероятной скорости.

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