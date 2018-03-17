В Самаре выступит ансамбль народного танца "Кавказ"

23 марта в Самарской филармонии выступит ансамбль народного танца "Кавказ".
Ансамбль был создан в 1994 году балетмейстером Кандидом Тарбой. Его младший брат Арвелод Тарба сегодня является главным балетмейстером ансамбля. Более трехсот артистов прошли здесь школу кавказского танца.
За "Кавказом" закрепилась репутация ансамбля с впечатляющей синхронностью и безошибочностью движений. Танцовщики коллектива владеют уникальной пальцевой техникой, обладают высоким прыжком. Танец с кинжалами и лезгинку они исполняют на невероятной скорости.
Последние комментарии
Жаль.
В какую цену будут пакетики с краской?)
а кто из "верхов" присутствовал на ауди и тайоте лэнд крузере? аж с тремя экипажами ДПСа. ироды...
Только, что вокальный ансамбль "Песни России" вернулся с фестиваля. Впечатления не забываемые. Радость общения с творческими людьми переполняет душу! Спасибо всем организаторам фестиваля!