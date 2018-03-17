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Самарские победители "Абилимпикс" приняли участие в форуме "Россия — страна возможностей"

МОСКВА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 13 по 15 марта в Москве прошел форум для талантливой молодежи "Россия — страна возможностей". Среди участников и победители конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс".

Самарские победители "Абилимпикс" приняли участие в форуме "Россия — страна возможностей" Самарские победители "Абилимпикс" приняли участие в форуме "Россия — страна возможностей"
Фото: Дмитрий Бурлаков

Это мировое движение, к которому Россия присоединилась в 2014 году. Сегодня "Абилимпикс" объединяет все субъекты РФ, проведено 127 региональных и 3 национальных чемпионата. К примеру, в 2017 году чемпионат прошел по 67 компетенциям среди 930 представителей 73 субъектов РФ.

Уникальность российских чемпионатов в том, что они ориентированы на школьников, студентов колледжей и вузов, взрослое население, относящееся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Самарскую область на форуме представляют учащиеся областных ссузов. Студентка Самарского государственного колледжа Арина Кисурина заняла второе место в национальном чемпионате по направлению "Издательское дело".

"О конкурсе я узнала от своего педагога. Она сказала, что это очень хороший шанс проявить себя. Приступая к соревнованиям, даже не думала, что попаду в российский чемпионат. Но в  итоге все получилось. В 2016 году я заняла третье место, а в 2017 — второе", — рассказывает Арина.

Конкурсные задания оказались непростыми. "В этом году нам предстояло выполнить верстку и корректуру текста для книги. Времени давалось очень мало, а объем был большой. Но к счастью, я справилась", — рассказала участница.

Студент технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова Михаил Плужников — победитель национального чемпионата в компетенции "Ландшафтный дизайн". "Мне нравится работать с растительным материалом, это спокойное творческое занятие на свежем воздухе", — рассказывает юноша.

В национальном чемпионате он принимал участие второй раз. В качестве задания участники высаживали модульный цветник в коробе 1,5 на 1,5 м. "Перед финалом я  долго тренировался и уже довольно хорошо понимал, что и как нужно делать. В итоге задание немного изменили, но это не помешало мне с ним справиться", — рассказывает юноша.

На форуме ребят ожидала насыщенная программа. Они посещали тематические площадки, лекции, мастер-классы.

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