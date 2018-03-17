Самарские победители "Абилимпикс" приняли участие в форуме "Россия — страна возможностей"

С 13 по 15 марта в Москве прошел форум для талантливой молодежи "Россия — страна возможностей". Среди участников и победители конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс".
Это мировое движение, к которому Россия присоединилась в 2014 году. Сегодня "Абилимпикс" объединяет все субъекты РФ, проведено 127 региональных и 3 национальных чемпионата. К примеру, в 2017 году чемпионат прошел по 67 компетенциям среди 930 представителей 73 субъектов РФ.
Уникальность российских чемпионатов в том, что они ориентированы на школьников, студентов колледжей и вузов, взрослое население, относящееся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Самарскую область на форуме представляют учащиеся областных ссузов. Студентка Самарского государственного колледжа Арина Кисурина заняла второе место в национальном чемпионате по направлению "Издательское дело".
"О конкурсе я узнала от своего педагога. Она сказала, что это очень хороший шанс проявить себя. Приступая к соревнованиям, даже не думала, что попаду в российский чемпионат. Но в итоге все получилось. В 2016 году я заняла третье место, а в 2017 — второе", — рассказывает Арина.
Конкурсные задания оказались непростыми. "В этом году нам предстояло выполнить верстку и корректуру текста для книги. Времени давалось очень мало, а объем был большой. Но к счастью, я справилась", — рассказала участница.
Студент технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова Михаил Плужников — победитель национального чемпионата в компетенции "Ландшафтный дизайн". "Мне нравится работать с растительным материалом, это спокойное творческое занятие на свежем воздухе", — рассказывает юноша.
В национальном чемпионате он принимал участие второй раз. В качестве задания участники высаживали модульный цветник в коробе 1,5 на 1,5 м. "Перед финалом я долго тренировался и уже довольно хорошо понимал, что и как нужно делать. В итоге задание немного изменили, но это не помешало мне с ним справиться", — рассказывает юноша.
На форуме ребят ожидала насыщенная программа. Они посещали тематические площадки, лекции, мастер-классы.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.