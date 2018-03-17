"Крылья Советов" обыграли "Сибирь" - 1:0

В субботу, 17 марта, матч 28-го тура ФОНБЕТ-Первенства России "Крылья Советов" провели в гостях против новосибирской "Сибири", сообщает официальный сайт клуба.

Счет в матче был открыт уже на 7-ой минуте игры. Тарас Бурлак длинной передачей со своей половины поля доставил мяч к штрафной хозяев, Алан Чочиев переиграл голкипера "Сибири" Николая Цыгана и отправил мяч в сетку.

В дальнейшем инициатива на поле переходила от одной команды к другой, но поразить ворота так никто и не смог. Итог — победа с минимальным счетом 1:0.

Следующий матч самарцы проведут дома, на стадионе "Металлург" "Крылья Советов" будут принимать "Оренбург". Игра начнется в субботу, 24 марта, в 14:00.