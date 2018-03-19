Дарья Касаткина не смогла выиграть турнир в Индиан-Уэллсе

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выиграть престижный турнир в Индиан-Уэллсе, пишет championat.com.

20-летняя уроженка Тольятти, получившая от организаторов 20-й номер посева, уступила в решающем матче японке Наоми Осаке со счетом 3:6, 2:6.

Продолжительность поединка составила 1 час и 11 минут. Касаткина выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Осаки 5 эйсов и 3 двойные ошибки, японка 4 раза взяла чужую подачу.

Для Осаки это первый титул в профессиональной карьере. Касаткина 19 марта станет первой ракеткой России и займет рекордное для себя 11-е место в рейтинге WTA.