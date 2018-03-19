В Волжском районе на переезде столкнулись электричка и автомобиль, два человека погибли

В понедельник, 19 марта, в 07:48 на 142 км КбшЖД на перегоне Мастрюково-Курумоч произошло столкновение электропоезда с автомобилем Lada Kalina, сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

По данным надзорного ведомства, в результате происшедшего погибли два человека. На место выехала следственная группа. По факту ДТП ведется проверка. Ситуация находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.