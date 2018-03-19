Дарья Касаткина стала 11-й ракеткой мира

В обновленном рейтинге WTA от 19 марта уроженка Тольятти Дарья Касаткина впервые в карьере поднялась на 11-ю строчку, сообщает championat.com. В чемпионской гонке 20-летняя Дарья переместилась с 1-го 1 места на седьмое.

Напомним, что благодаря своим успешным выступлениям в текущем сезоне Касаткина стала первой ракеткой России. Ранее ей не удавалось попасть в топ-20.