"Возвращенный рай" и другие раритеты можно увидеть на выставке в самарском музее книги и истории

В СОУНБ 15 марта открылась выставка редких изданий. Роскошно оформленные старинные издания в коленкоровых переплетах с золотым тиснением, ставшие библиографической редкостью массивные журналы позапрошлого века – все это можно увидеть и даже полистать на выставке в Музее книги и истории, передает корреспондент Волга Ньюс.
Выставка "Издатель и книга: книжные магнаты XIX–XX вв." проходит с 15 марта до конца мая. Здесь представлены плоды трудов выдающихся издателей. Кстати, к середине 80-х гг. позапрошлого века Россия вышла на третье место в мире по производству книг. Начался издательский бум с Маврикия Вольфа, которого называли "царем русской книги".
Среди представленных экспонатов — выпущенное им многотомное художественно-научное издание "Живописная Россия". Это своего рода иллюстрированная энциклопедия жизни российских народов. Оно не переиздавалось, и у посетителей есть редкая возможность подержать его в руках. Тут же можно увидеть экземпляры журналы "Вокруг света", издаваемые Вольфом с 1861 года.
А вот плоды издательской деятельности Адольфа Маркса — роскошные тома "Божественной комедии" Данте и поэм Мильтона "Потерянный рай" и "Возвращенный рай" с великолепными иллюстрациями Гюстава Доре. Тут же — образцы издававшегося Марксом популярного журнала "Нива", чьи тиражи к началу прошлого столетия превысили 250 тыс. экземпляров, и тома русской классики, выпускавшиеся как бесплатное приложение к нему.
Третий издатель, представленный на выставке, — Герман Гоппе, создатель журнала "Всемирная иллюстрация". Экземпляры этого издания, считавшегося во второй половине ХIХ века изобразительной летописью эпохи, также можно увидеть на выставке.
Последние комментарии
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(