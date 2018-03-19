"Возвращенный рай" и другие раритеты можно увидеть на выставке в самарском музее книги и истории

В СОУНБ 15 марта открылась выставка редких изданий. Роскошно оформленные старинные издания в коленкоровых переплетах с золотым тиснением, ставшие библиографической редкостью массивные журналы позапрошлого века – все это можно увидеть и даже полистать на выставке в Музее книги и истории, передает корреспондент Волга Ньюс.

Выставка "Издатель и книга: книжные магнаты XIX–XX вв." проходит с 15 марта до конца мая. Здесь представлены плоды трудов выдающихся издателей. Кстати, к середине 80-х гг. позапрошлого века Россия вышла на третье место в мире по производству книг. Начался издательский бум с Маврикия Вольфа, которого называли "царем русской книги".

Среди представленных экспонатов — выпущенное им многотомное художественно-научное издание "Живописная Россия". Это своего рода иллюстрированная энциклопедия жизни российских народов. Оно не переиздавалось, и у посетителей есть редкая возможность подержать его в руках. Тут же можно увидеть экземпляры журналы "Вокруг света", издаваемые Вольфом с 1861 года.

А вот плоды издательской деятельности Адольфа Маркса — роскошные тома "Божественной комедии" Данте и поэм Мильтона "Потерянный рай" и "Возвращенный рай" с великолепными иллюстрациями Гюстава Доре. Тут же — образцы издававшегося Марксом популярного журнала "Нива", чьи тиражи к началу прошлого столетия превысили 250 тыс. экземпляров, и тома русской классики, выпускавшиеся как бесплатное приложение к нему.

Третий издатель, представленный на выставке, — Герман Гоппе, создатель журнала "Всемирная иллюстрация". Экземпляры этого издания, считавшегося во второй половине ХIХ века изобразительной летописью эпохи, также можно увидеть на выставке.