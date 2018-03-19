В Самаре утром на ул. Ново-Садовой из-за обрыва контактной сети стояли трамваи в оба направления

В понедельник, 19 марта, утром на ул. Ново-Садовой остановилось движение трамваев в обе стороны, предположительно, из-за обрыва проводов в районе ТЦ "Апельсин", сообщают очевидцы случившегося.

Предполагается, что обрыв контактного провода произошел из-за перепада температуры. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Самары, движение трамваев восстановилось после ремонта в 8:30.