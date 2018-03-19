В Самаре предположительно от отравления угарным газом погибли пожилой отец и его сын

В понедельник, 19 марта, днем, в одной из квартир дома по ул. Тихвинской в Самаре были обнаружены тела 92-летнего пенсионера и его 62-летнего сына, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Сейчас причины гибели людей и обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, мужчины могли скончаться от отравления угарным газом.