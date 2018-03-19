В Самаре предположительно от отравления угарным газом погибли пожилой отец и его сын

В понедельник, 19 марта, днем, в одной из квартир дома по ул. Тихвинской в Самаре были обнаружены тела 92-летнего пенсионера и его 62-летнего сына, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Сейчас причины гибели людей и обстоятельства случившегося устанавливаются.
По предварительным данным, мужчины могли скончаться от отравления угарным газом.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?