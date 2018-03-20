В Самаре девятые сутки ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Из дома 12 марта ушла 14-летняя Софья Иванова, с тех пор девочку никто не видел. Ориентировка на подростка размещена в группе поискового отряда "Лиза Алерт".
О пропавшей известно следующее: рост 167 см, телосложение среднее, волосы светло-русые. Была одета в черную куртку, черные брюки, серую шапку и вишневые ботинки. При себе у девочки был черно-коричневый рюкзак.
Софью ищут волонтеры и полиция. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят обращаться по телефонам 02, 102, (846) 954-24-02, 8-800-700-54-52.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.