В Самаре девятые сутки ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Из дома 12 марта ушла 14-летняя Софья Иванова, с тех пор девочку никто не видел. Ориентировка на подростка размещена в группе поискового отряда "Лиза Алерт".

О пропавшей известно следующее: рост 167 см, телосложение среднее, волосы светло-русые. Была одета в черную куртку, черные брюки, серую шапку и вишневые ботинки. При себе у девочки был черно-коричневый рюкзак.

Софью ищут волонтеры и полиция. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят обращаться по телефонам 02, 102, (846) 954-24-02, 8-800-700-54-52.