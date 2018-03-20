В Самаре трое подростков подозреваются в групповом изнасиловании

Самарская полиция проводит проверку по заявлению о групповом изнасиловании.

По данным источника в правоохранительных органах, пострадала 17-летняя девушка. Предположительно, вечером 17 марта в квартире на ул. Стара-Загоры она подверглась сексуальному насилию.

Подозреваемых трое — это школьники 15-16 лет, один из них состоит на учете в ПДН.

В настоящее время силовики проверяют все обстоятельства произошедшего, уголовное дело пока не возбуждено.