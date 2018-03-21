В Самаре установят еще шесть фигур Волка Забиваки

В Самаре на прошлой неделе установили первую скульптуру официального талисмана Чемпионата мира по футболу в России. Волк Забивака появился около одного из отелей по ул. Алексея Толстого. Высота фигуры — 1,7 метра.

Всего таких скульптур в Самаре будет семь. Их установят на туристических маршрутах, около билетного центра и на площади им. В. В. Куйбышева — площадке Фестиваля болельщиков FIFA.

Также продолжается установка инсталляций SAMARA2018. Объемные буквы уже можно увидеть около входа в парк им. Гагарина, на площади Куйбышева и на стадионе "Локомотив".

Напомним, мировое футбольное первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей: четыре матча группового этапа (17 июня (Сербия — Коста-Рика), 21 июня (Дания — Австралия), 25 июня (Россия — Уругвай), 28 июня (Сенегал — Колумбия), 1/8 финала (2 июля) и 1/4 финала (7 июля).