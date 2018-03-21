В Самаре установят еще шесть фигур Волка Забиваки

В Самаре на прошлой неделе установили первую скульптуру официального талисмана Чемпионата мира по футболу в России. Волк Забивака появился около одного из отелей по ул. Алексея Толстого. Высота фигуры — 1,7 метра.
Всего таких скульптур в Самаре будет семь. Их установят на туристических маршрутах, около билетного центра и на площади им. В. В. Куйбышева — площадке Фестиваля болельщиков FIFA.
Также продолжается установка инсталляций SAMARA2018. Объемные буквы уже можно увидеть около входа в парк им. Гагарина, на площади Куйбышева и на стадионе "Локомотив".
Напомним, мировое футбольное первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей: четыре матча группового этапа (17 июня (Сербия — Коста-Рика), 21 июня (Дания — Австралия), 25 июня (Россия — Уругвай), 28 июня (Сенегал — Колумбия), 1/8 финала (2 июля) и 1/4 финала (7 июля).
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет