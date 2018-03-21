К "Тотальному диктанту" можно бесплатно подготовиться в Юношеской библиотеке

В четверг, 22 марта, в 14:00 в Самарской областной юношеской библиотеке в рамках Общероссийской акции "Тотальный диктант" начнутся подготовительные курсы.

В юношеской библиотеке пройдет бесплатное занятие по русскому языку. Читатели библиотеки смогут вспомнить основные правила русского языка по орфографии и пунктуации.