"Ростелеком" подключил экстренные службы Самарской области к единому номеру 112

"Ростелеком" завершил создание системы обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" для приема сообщений о происшествиях на территории всей Самарской области. Для реализации проекта компания построила более 50 км волоконно-оптических линий связи, установила и настроила оборудование программно-технического комплекса для приема и обработки вызовов на рабочих местах операторов службы.

Теперь по единому номеру спецслужб можно позвонить из любого населенного пункта губернии. Центр приема вызовов расположен на территории технопарка "Жигулёвская долина". Техническое оснащение центра позволяет перенаправлять вызовы и организовывать аудио-конференц-связь. Обслуживают систему диспетчерские подразделения экстренных оперативных служб по 153 адресам в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Отрадном, Похвистневе, Жигулёвске, Чапаевске и всех районных центров Самарской области.

Техническое оснащение Системы-112 компания "Ростелеком" провела в соответствии с государственными контрактами, заключенными с правительством Самарской области. К единому номеру национальный оператор связи уже подключил не только своих абонентов, но и клиентов компаний "Теле2", "ВымпелКом", "МегаФон" и "МТС" региона.

"Система 112" позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия и угрозы террористических актов. Среднее время ожидания ответа оператора на входящий вызов составляет 8 секунд, а максимальное — не превышает 20 секунд. Для соединения с центром с помощью мобильного телефона пострадавшему или свидетелю происшествия не нужны средства на счете или сим-карта.

Единый номер "112" предназначен для круглосуточных и бесплатных экстренных вызовов оперативных служб: пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи, аварийной горгаза и двух новых структур — "Антитеррор" и "Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях".