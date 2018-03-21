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"Ростелеком" подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах Президента РФ в 2018 году

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" подвел итоги проведения видеонаблюдения и видеотрансляции на выборах Президента РФ, которые прошли во всех регионах России 18 марта 2018 года. "Ростелеком" обеспечивал видеонаблюдение и функционирование портала трансляции по поручению министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Для организации видеонаблюдения специалисты компании установили камеры в помещениях более чем 46 тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий.

"Ростелеком" запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России могли наблюдать за ходом выборов начиная с 23:00 17 марта по московскому времени. В отличие от выборов 2012 года, в этом году трансляция велась в онлайн-режиме со всех избирательных участков, оборудованных системой видеонаблюдения.

Всего в период с 23:00 17 марта 2018 года по московскому времени до окончания подсчета голосов в самых западных регионах России видео на портале трансляций посмотрели более 2 миллионов жителей страны, в Приволжском федеральном округе порталом видеонаблюдения воспользовались более 450 тысяч человек. Для просмотра видео пользователям не требовалась регистрация, достаточно было выбрать нужный участок и открыть окно трансляции с помощью стандартного медиаплеера. В моменты пиковой нагрузки портал нашвыбор2018.рф обслуживал до 331 тысяч пользователей одновременно. Общее время трансляции на портал составило 1,2 млн часов.

Для обеспечения поддержки всех пользователей портала нашвыбор2018.рф, включая представителей УИК и ТИК, компания предоставила интеллектуальный номер: 8-800-301-00-55. За время работы системы видеонаблюдения на телефон горячей линии позвонили почти 12 тысяч пользователей. Дополнительно авторизовавшись с помощью учетной записи портала Госуслуг, пользователи могли отправить обращения в службу технической поддержки прямо с портала трансляций. За время работы портала в "Ростелеком" поступило более 2 тысяч таких писем.

При реализации проекта видеонаблюдения на выборах Президента в 2018 году "Ростелеком" создал также Служебный портал для мониторинга готовности и работоспособности средств видеонаблюдения, что позволило упростить контроль над ракурсами камер и дать возможность членам избирательных комиссий просматривать записи в течение дня голосования.

Впервые на мероприятии такого уровня компания использовала отечественное решение для мониторинга ресурсов и сервисов территориально-распределенной ИТ-инфраструктуры — программно-аппаратный комплекс "СКИТ".

Кроме того, в рамках проекта были расширены функциональные возможности подсистемы связи и передачи данных и подсистемы обеспечения безопасности информации регионального фрагмента системы ГАС "Выборы" по 32 субъектам Российской Федерации.

Для доставки видеосигнала с избирательных участков "Ростелеком" впервые в истории проекта использовал распределенную облачную платформу NGENIX. Она обеспечила возможность бесперебойного просмотра потокового видео в разных регионах страны и гарантировала информационную безопасность портала. В результате работы системы видеонаблюдения объем сохраненной в ЦОДах видеоинформации превысил 2,5 Пбайт.

В день голосования для решения любых внештатных ситуаций по всей стране на дежурство заступило около 2,5 тысяч универсальных оперативных бригад, сформированных из 14 тысяч штатных сотрудников "Ростелекома" и 14 тысяч сотрудников подрядных организаций. На дежурстве было задействовано более 2 тысяч единиц техники.

В декабре 2017 года Правительство РФ назначило "Ростелеком" единственным исполнителем по оказанию услуг по организации видеонаблюдения и трансляции изображения в сети "Интернет" на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году.

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