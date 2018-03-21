Очевидцы сообщают о сошедшем с рельсов трамвае на перекрестке 22-го Партсъезда/Физкультурная

В среду, 21 марта, во второй половине дня на пересечении улиц 22-го Партсъезда и Физкультурной сошел с рельсов первый вагон двухвагонного трамвая, об этом в соцсетях сообщают очевидцы случившегося.
На размещенных свидетелями фото видно, что при повороте налево у первого вагона сошли с рельсов задние колеса. В настоящий момент данных о пострадавших нет.
Как сообщают транспортники, сейчас ситуация с сошедшим с рельсов трамваем разрешена и движение электротранспорта на данном участке пути уже восстановлено.
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Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.