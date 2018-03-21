Очевидцы сообщают о сошедшем с рельсов трамвае на перекрестке 22-го Партсъезда/Физкультурная

В среду, 21 марта, во второй половине дня на пересечении улиц 22-го Партсъезда и Физкультурной сошел с рельсов первый вагон двухвагонного трамвая, об этом в соцсетях сообщают очевидцы случившегося.

На размещенных свидетелями фото видно, что при повороте налево у первого вагона сошли с рельсов задние колеса. В настоящий момент данных о пострадавших нет.

Как сообщают транспортники, сейчас ситуация с сошедшим с рельсов трамваем разрешена и движение электротранспорта на данном участке пути уже восстановлено.