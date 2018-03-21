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Преступления Происшествия

Бывшему сотруднику СОБРа запросили 7 лет колонии за разбои и грабежи

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 марта, в Самарском областном суде завершилось разбирательство по делу бывшего сотрудника СОБР Александра Гундорова, обвиняемого в похищениях людей, которым сопутствовали вымогательства, кражи, разбои и грабежи.

Уголовное дело Гундорова было выделено в отдельное производство из дела так называемой банды Алексеева, которая, по версии правоохранителей, занималась отъемом денег у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Согласно показаниям подсудимого, он участвовал в трех похищениях. Последнюю жертву - жителя Самары Алексея Кирова - преступники фактически пытали с цель узнать ПИН-код банковской карты. Он и заявил в полицию о случившемся.

После ареста в мае 2016 года, подсудимый заключил соглашение со следствием, в рамках которого дал признательные показания, в том числе изобличающие других участников группы.

Выступая перед судом, государственный обвинитель заявил, что подсудимый в полном объеме исполнил условия соглашения. Также было отмечено, что отягчающим вину обстоятельством является то, что он совершал преступления, прикрываясь служебным удостоверением. Однако имеющиеся у Гундорова служебные награды зачтены как обстоятельства, положительно характеризующие его личность.

В результате гособвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Потерпевший Киров высказался за то, чтобы наказание было максимально строгим, так как он, на себе испытав его жестокость, считает Гундорова расчетливым преступником и в его искреннее раскаяние не верит.

Защита же просила учесть, что благодаря деятельному раскаянию обвиняемого был установлен руководитель ОПГ и один из ее членов задержан.А также что он ранее не судим и имеет двух малолетних детей.

Федеральный судья Михаил Кондаков удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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