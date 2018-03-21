Бывшему сотруднику СОБРа запросили 7 лет колонии за разбои и грабежи

В среду, 21 марта, в Самарском областном суде завершилось разбирательство по делу бывшего сотрудника СОБР Александра Гундорова, обвиняемого в похищениях людей, которым сопутствовали вымогательства, кражи, разбои и грабежи.

Уголовное дело Гундорова было выделено в отдельное производство из дела так называемой банды Алексеева, которая, по версии правоохранителей, занималась отъемом денег у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Согласно показаниям подсудимого, он участвовал в трех похищениях. Последнюю жертву - жителя Самары Алексея Кирова - преступники фактически пытали с цель узнать ПИН-код банковской карты. Он и заявил в полицию о случившемся.

После ареста в мае 2016 года, подсудимый заключил соглашение со следствием, в рамках которого дал признательные показания, в том числе изобличающие других участников группы.

Выступая перед судом, государственный обвинитель заявил, что подсудимый в полном объеме исполнил условия соглашения. Также было отмечено, что отягчающим вину обстоятельством является то, что он совершал преступления, прикрываясь служебным удостоверением. Однако имеющиеся у Гундорова служебные награды зачтены как обстоятельства, положительно характеризующие его личность.

В результате гособвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Потерпевший Киров высказался за то, чтобы наказание было максимально строгим, так как он, на себе испытав его жестокость, считает Гундорова расчетливым преступником и в его искреннее раскаяние не верит.

Защита же просила учесть, что благодаря деятельному раскаянию обвиняемого был установлен руководитель ОПГ и один из ее членов задержан.А также что он ранее не судим и имеет двух малолетних детей.

Федеральный судья Михаил Кондаков удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.