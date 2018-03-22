В Самаре раскрыли банду, которой управлял гражданин Казахстана

Сотрудники самарской полиции ликвидировали банду, которая занималась кражами, грабежами и вымогательствами на территории города

Как удалось установить на данный момент, ее организатором являлся гражданин Казахстана, банда действовала с апреля 2016 года. Кроме предполагаемого организатора, силовики задержали еще пятерых человек. Им вменяется более десяти преступлений: кражи, грабежи, мошенничество и вымогательство.

В некоторых эпизодах подозреваемые использовали оружие — пистолеты ИЖ-79-9Т и МР-371. В целях конспирации мобильники, по которым общались между собой сообщники, были зарегистрированы на третьих лиц. Оружие изъято.

Как сообщили в прокуратуре Самары, 15 марта в отношении предполагаемого организатора было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК РФ "Создание и руководство бандой", в отношении остальных — по ч. 2 ст. 209 УК РФ "Участие в банде", ведомство уже проверило законность возбуждения этих уголовных дел.

Бандитизм влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Расследование уголовных дел прокуратурой города взято на контроль.