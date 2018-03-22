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Преступления Происшествия

В Самаре раскрыли банду, которой управлял гражданин Казахстана

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники самарской полиции ликвидировали банду, которая занималась кражами, грабежами и вымогательствами на территории города

Как удалось установить на данный момент, ее организатором являлся гражданин Казахстана, банда действовала с апреля 2016 года. Кроме предполагаемого организатора, силовики задержали еще пятерых человек. Им вменяется более десяти преступлений: кражи, грабежи, мошенничество и вымогательство.

В некоторых эпизодах подозреваемые использовали оружие — пистолеты ИЖ-79-9Т и МР-371. В целях конспирации мобильники, по которым общались между собой сообщники, были зарегистрированы на третьих лиц. Оружие изъято.

Как сообщили в прокуратуре Самары, 15 марта в отношении предполагаемого организатора было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК РФ "Создание и руководство бандой", в отношении остальных — по ч. 2 ст. 209 УК РФ "Участие в банде", ведомство уже проверило законность возбуждения этих уголовных дел.

Бандитизм влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Расследование уголовных дел прокуратурой города взято на контроль.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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