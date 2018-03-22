На реставрацию дореволюционных Шаховских казарм выделят 18 млн рублей

Управление Росгвардии по Самарской области ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом (реставрацией) объекта культурного наследия регионального значения "Шаховские казармы" расположенного по ул. Вилоновская, 2 (лит Ааа1).
Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации, подрядчику необходимо будет выполнить ремонт и реставрацию фасада с воссозданием исторических архитектурных элементов, а также ремонт кровли
Все работы нужно выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта, ремонт фасада — в течение 55 дней.
Напомним, здание на ул. Вилоновской было построено в 1883 году. Изначально здесь располагалась паровая мельница, а в 1910 г. была выкуплена городов у тогдашнего ее владельца М. П. Шахова под размещение здесь 102-го запасного пехотного полка.
Начальная максимальная стоимость контракта — 18 млн рублей.
Подрядчика должны определить 9 апреля
Последние комментарии
Загадочно все как то. Нада-надо...а где действия? Виталий специалист, значит надо прислушаться и уже действовать.
Хорошее дело для развития Самарской реставрационной школы. Тем более, что Самарареставрация сохранила как кадры, так и опыт работы на памятниках, а Сам ГТУ имеет отличные мощности.
Будем надеяться. Не зря боролись за этот уникальный объект), хотя по еще министерскому Аксарину, это не памятник)
Снимите позорные баннеры, для начала...
200 000 рублей было затрачено на строительство богадельни и обустройство дворовых служебных построек, посмотрим цену реставрации)