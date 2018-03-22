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Архитектура Культура

На реставрацию дореволюционных Шаховских казарм выделят 18 млн рублей

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Росгвардии по Самарской области ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом (реставрацией) объекта культурного наследия регионального значения "Шаховские казармы" расположенного по ул. Вилоновская, 2 (лит Ааа1).

Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, подрядчику необходимо будет выполнить ремонт и реставрацию фасада с воссозданием исторических архитектурных элементов, а также ремонт кровли
Все работы нужно выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта, ремонт фасада — в течение 55 дней.

Напомним, здание на ул. Вилоновской было построено в 1883 году. Изначально здесь располагалась паровая мельница, а в 1910 г. была выкуплена городов у тогдашнего ее владельца М. П. Шахова под размещение здесь 102-го запасного пехотного полка.

Начальная максимальная стоимость контракта — 18 млн рублей.

Подрядчика должны определить 9 апреля

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