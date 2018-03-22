На реставрацию дореволюционных Шаховских казарм выделят 18 млн рублей

Управление Росгвардии по Самарской области ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом (реставрацией) объекта культурного наследия регионального значения "Шаховские казармы" расположенного по ул. Вилоновская, 2 (лит Ааа1).

Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, подрядчику необходимо будет выполнить ремонт и реставрацию фасада с воссозданием исторических архитектурных элементов, а также ремонт кровли

Все работы нужно выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта, ремонт фасада — в течение 55 дней.

Напомним, здание на ул. Вилоновской было построено в 1883 году. Изначально здесь располагалась паровая мельница, а в 1910 г. была выкуплена городов у тогдашнего ее владельца М. П. Шахова под размещение здесь 102-го запасного пехотного полка.

Начальная максимальная стоимость контракта — 18 млн рублей.

Подрядчика должны определить 9 апреля