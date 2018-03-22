В четверг, 22 марта, департамент образования Самары разослал письмо руководителям образовательных учреждений с рекомендацией о досрочных каникулах в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Самарские школьники досрочно уйдут на каникулы из-за эпидемии ОРВИ Фото: Дмитрий Бурлаков