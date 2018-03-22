Следствие: парень, превративший школьниц в проституток, арестован

Следствие прокомментировало задержание молодого человека по подозрению в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией.
Напомним, 22-летний молодой человек был задержан 20 марта. По имеющимся данным, он заставлял двух девушек 2000 и 2001 годов рождения оказывать интим-услуги, при этом за непослушание наказывал их.
В СУ СК РФ по Самарской области сообщили: заявление написали сами девушки. По их словам, с молодым человеком они познакомились в интернете. После проверки изложенных ими данных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ "Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних".
Следствие вчера обратилось в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, и оно было удовлетворено. Молодого человека отправили в СИЗО на два месяца.
Между тем по данным источника в правоохранительных органах, заявительницы из неблагополучных семей и, возможно, вели не самый благопристойный образ жизни.
Масштабная проверка всех обстоятельств этой истории продолжается.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.