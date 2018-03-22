16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Следствие: парень, превративший школьниц в проституток, арестован В Самаре раскрыли банду, которой управлял гражданин Казахстана В Самаре задержан парень, силой заставлявший подростков оказывать интим-услуги В Безенчуке на мужчину заведено уголовное дело за вождение в нетрезвом виде Житель Новокуйбышевска с помощью поддельных платежных карт украл у работодателя почти 1 млн рублей

Преступления Происшествия

Следствие: парень, превративший школьниц в проституток, арестован

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 150
Версия для печати

Следствие прокомментировало задержание молодого человека по подозрению в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией.

Напомним, 22-летний молодой человек был задержан 20 марта. По имеющимся данным, он заставлял двух девушек 2000 и 2001 годов рождения оказывать интим-услуги, при этом за непослушание наказывал их.

В СУ СК РФ по Самарской области сообщили: заявление написали сами девушки. По их словам, с молодым человеком они познакомились в интернете. После проверки изложенных ими данных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ "Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних".

Следствие вчера обратилось в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, и оно было удовлетворено. Молодого человека отправили в СИЗО на два месяца.

Между тем по данным источника в правоохранительных органах, заявительницы из неблагополучных семей и, возможно, вели не самый благопристойный образ жизни.

Масштабная проверка всех обстоятельств этой истории продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1